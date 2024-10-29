В зоне отдыха у Школьного озера посадят ивы, липы и клёны, всего 64 дерева. Покупают сразу большие саженцы высотой 2-4 метра. Там же посадят более шестисот кустов: сирень, дерен белый, таволгу, иву пурпурную, чубушник венечный и гортензию.

На бульваре в 15-м микрорайоне — семь клёнов.

Возле корпусов 811 и 815 — кусты кизильника блестящего.

Возле поликлиники в 9-м микрорайоне и соседнего 923-го корпуса — кусты таволги (спиреи).

На закупку саженцев «Жилищник» выделил около трёх миллионов рублей. Правда, в процессе торгов стартовая цена снижена вдвое. Насколько качественным при этом будет посадочный материал, неизвестно.

И деревья надо ещё уметь посадить, а потом ухаживать за ними — с этим в Зеленограде вообще беда. В некоторых местах деревья приживаются с третьего-четвертого раза.