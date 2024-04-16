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В городе под названием Зеленоград не умеют сажать деревья — как такое возможно? 16.04.2024 ZELENOGRAD.RU

Например, закончилась неудачей третья попытка посадить ивы в парке «Ровесник» 5-го микрорайона. В первый раз их посадили три года назад, в прошлом году выкорчевали, летом посадили по новой, большая часть деревьев высохла, зимой опять посадили, а теперь снег растаял и видно — что-то снова пошло не так: грунт просел и эти деревья тоже вряд ли выживут.

Похожая проблема в лесопарке возле 11-го микрорайона. Деревья посадили прошлой зимой, но, как только грунт прогрелся, они попадали вместе с колышками. В этом году проблема повторяется, хотя упавших деревьев поменьше.

Оба этих заколдованных места находятся на особо охраняемых природных территориях (ООПТ). В прошлом году мэр Собянин передал полномочия по высадке зеленых насаждений на ООПТ от департамента природопользования к департаменту капитального ремонта (да!), а по содержанию — префектуре. Возможно, непрофессиональных посадок деревьев после этого станет меньше.

Но это не точно — ведь и на городских территориях мы видим такую же непрофессиональную работу. На фото ниже — такое же падающее дерево, посаженное на кругу возле Центральной площади.

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Метки:
озеленение, особо охраняемые природные территории (оопт)
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Обсуждение
Ирина Горячева
5 часов назад
Корни гниют и деревья падают. Обратите внимание какие канавы устраивают вокруг дерева. Вода там стоит вот корню и гниют.
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