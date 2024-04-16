Оба этих заколдованных места находятся на особо охраняемых природных территориях (ООПТ). В прошлом году мэр Собянин передал полномочия по высадке зеленых насаждений на ООПТ от департамента природопользования к департаменту капитального ремонта (да!), а по содержанию — префектуре. Возможно, непрофессиональных посадок деревьев после этого станет меньше.

Но это не точно — ведь и на городских территориях мы видим такую же непрофессиональную работу. На фото ниже — такое же падающее дерево, посаженное на кругу возле Центральной площади.