«Жилищник» получил порубочный билет для вырубки, распила и вывоза «сухостойных кустарников» вокруг корпуса 514А на участке общей площадью около семи тысяч кв.метров. Что стало причиной гибели кустарников, неизвестно.
«Зеленоград.ру» отправил официальный запрос в префектуру о причинах засыхания, но в ответе зампрефекта Панина об этом не было ни слова. На уточняющий запрос в префектуре ответили кратко: «Причину установить не удалось, департамент природопользования просто выдал порубочный билет, вероятно просто не перезимовали»
«Просто не перезимовали» — воистину универсальный ответ на любые претензии по разрушению города. Просто не перезимовали кусты и деревья, просто не перезимовал асфальт на дорогах, просто не перезимовало покрытие спортивных площадок, просто не перезимовала краска на скамейках и т. д. — очень удобно.
Местные жители считают, что причина — рукотворная. Одни винят снег с реагентами, который всю зиму сваливали под эти кусты — снег растаял, а накопившиеся за несколько месяцев реагенты отравили почву (все погибшие кусты по странному совпадению растут вдоль дороги). Другие видели, что весной весной ходили люди в спецодежде и что-то лили под эти кусты. «Под кустами и трава не проросла — выжженная земля», пишут в чате 5-го микрорайона. Некоторые местные жители написали жалобу в прокуратуру.
Была ли вообще попытка установить причину гибели кустов — неизвестно. Но есть сомнения. Фактически засохли-то кусты давным-давно, новость об этом мы опубликовали 18-19 июля, а уже 23 июля Жилищник «провел обследование и получил порубочный билет». Неужели все экспертизы провели так стремительно? Или их провели до нашей публикации и просто совпала дата получения порубочного билета? Спросили об этом в департаменте природопользования.
Ещё одна любопытная деталь — «Жилищник» не будет сам восстанавливать кусты, погубленные, как подозревают многие жители, не без участия коммунальщиков. Оказывается, «по вопросу восстановления озеленения» жители должны обратиться в управу. Ну что ж: пишем о необходимости восстановить в пятом микрорайоне все кустарники взамен вырубленных на zelao-savelki@mos.ru или в мэрию (в поле "Получатель обращения" выбирайте управу района Савёлки).