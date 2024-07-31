«Жилищник» получил порубочный билет для вырубки, распила и вывоза «сухостойных кустарников» вокруг корпуса 514А на участке общей площадью около семи тысяч кв.метров. Что стало причиной гибели кустарников, неизвестно.

«Зеленоград.ру» отправил официальный запрос в префектуру о причинах засыхания, но в ответе зампрефекта Панина об этом не было ни слова. На уточняющий запрос в префектуре ответили кратко: «Причину установить не удалось, департамент природопользования просто выдал порубочный билет, вероятно просто не перезимовали»

«Просто не перезимовали» — воистину универсальный ответ на любые претензии по разрушению города. Просто не перезимовали кусты и деревья, просто не перезимовал асфальт на дорогах, просто не перезимовало покрытие спортивных площадок, просто не перезимовала краска на скамейках и т. д. — очень удобно.

Местные жители считают, что причина — рукотворная. Одни винят снег с реагентами, который всю зиму сваливали под эти кусты — снег растаял, а накопившиеся за несколько месяцев реагенты отравили почву (все погибшие кусты по странному совпадению растут вдоль дороги). Другие видели, что весной весной ходили люди в спецодежде и что-то лили под эти кусты. «Под кустами и трава не проросла — выжженная земля», пишут в чате 5-го микрорайона. Некоторые местные жители написали жалобу в прокуратуру.