В чате района жители выдвигают разные версии. Одни винят снег с реагентами, которым зимой заваливал эти кусты (все они вдоль дорог), другие вспоминают что весной ходили люди в спецодежде и что-то лили под эти кусты.

Спросим о причине гибели кустов в префектуре и вернемся с ответом. Если в других районах вы сталкивались с чем-то подобным, пожалуйста, напишите.