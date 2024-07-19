Почти все саженцы вокруг станции Крюково засохли
Фото: "Зеленоград.ру"
Кусты без проблем росли здесь много лет. Что случилось сейчас, непонятно. Вряд ли это связано с локальными повреждениями из-за благоустройства — кусты засохли вокруг корпуса 514А на участке общей площадью около семи тысяч кв.метров. Жара тоже не причина — кусты погибли ещё до её наступления.
В чате района жители выдвигают разные версии. Одни винят снег с реагентами, которым зимой заваливал эти кусты (все они вдоль дорог), другие вспоминают что весной ходили люди в спецодежде и что-то лили под эти кусты.
Спросим о причине гибели кустов в префектуре и вернемся с ответом. Если в других районах вы сталкивались с чем-то подобным, пожалуйста, напишите.
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