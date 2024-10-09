Сетевой супермаркет в «четвёртом торговом» — корпусе 403А, на улице Полагушина — закрыт на неопределенный срок. Это единственная «Пятерочка» в 4-м микрорайоне. Для сравнения, в соседнем 3-м микрорайоне — пять «Пятёрочек». Правда, в 4-м есть большой «Перекрёсток».

Супермаркет в корпусе 403А ремонтировали шесть лет назад, он был закрыт пару недель. Тогда же закрылась другая недолго работавшая «Пятерочка» в корпусе 426А — только не на ремонт, а насовсем.

В Зеленоградский районный суд на днях зарегистрировали очередной иск окружного отдела Роспотребнадзора к ООО «Агроаспект» — это юрлицо сети «Пятерочка». Речь идёт о нарушении санитарно-эпидемиологических требований, статья предусматривает штраф или приостановку деятельности на срок до 90 суток. Впрочем, пока неизвестно, о каком магазине идёт речь.

В закрытой «Пятёрочке» были свои проблемы, как и в других магазинах. «Вечно не работающие кассы самообслуживания, нерабочее видеонаблюдение, начиная с пятницы вечера — витрины пустые, всё разобрано» , — пишет частый покупатель в чате 4-го микрорайона. Другие жалуются на грязь в магазине и компании алкашей при входе. Третьи, наоборот, отзываются хорошо.

В компании Х5, управляющей сетями «Пятёрочка» и «Перекрёсток», на вопросы «Зеленоград.ру» о причинах и сроках закрытия оперативно не ответили.