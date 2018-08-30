9 сентября закроют на реконструкцию сетевой магазин «Пятерочка» в корпусе 403А (на улице Летчика Полагушина). Ремонт продлится около двух недель.



О скором закрытии Zelenograd.ru рассказали работники магазина. Сейчас «Пятерочка» работает, как обычно. В компании X5, управляющей сетевыми магазинами «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», сообщили, что магазин планируется открыть после ремонта 21 сентября.



В июне закрылась другая «Пятерочка» в 4 микрорайоне, в корпусе 426А — не на ремонт, а насовсем. На фасаде бывшего магазина висят объявления: «Ближайший магазин „Пятерочка“ находится по адресу корпус 403А».