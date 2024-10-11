В конце сентября наконец появилось освещение на лыжероллерной трассе за 17 микрорайоном — оно отсутствовало почти год, а до этого то и дело пропадало надолго в течение трех лет с момента ввода трассы в эксплуатацию в 2021 году: то воровали кабель между фонарями, то возникали непредвиденные технические проблемы.
«Также освещение есть на парковке около лыжероллерной трассы и тротуаре около 17 микрорайона. Но, как всегда, на трассе очень много фонарей не горит, поэтому это ещё не конец работ», — рассказал экс-кандидат в депутаты Мосгордумы Иван Ульянченко, поделившись фотографиями.
Действительно, при подаче электропитания выяснилось, что 12 фонарей не работают — их пообещали заменить «в рамках текущего обслуживания трассы». После отчетов чиновников об исправленном освещении на портал «Наш город» посыпались свежие жалобы: свет снова не работает. На место вышла комиссия и нашла «неисправные осветительные приборы». Для восстановления освещения нужно закупить материалы и провести конкурс, сообщил глава управы и пообещал, что освещение полностью наладят до конца октября.
Кажется, что проблемы здесь не кончатся никогда. Прошлой осенью на линии освещения случился «обгар провода в следствии короткого замыкания» — так объяснили очередные неполадки в управе и пообещали всё починить в январе, заменив отгоревший кабель. Но в январе выяснилось, что выделяемой мощности почему-то стало недостаточно для обеспечения освещения в полном объеме — подали заявки в «Россети» по увеличению мощности. Восстановление освещения отложили до весны, а потом и до конца лета, так как присоединению к электросетям заняло четыре месяца, потом потребовалось тянуть кабель к фонарям, подавать заявку на в «Россети» на установку счетчиков и ждать подачи электричества.
В конце августа префектура наконец сообщила, что работы по восстановлению освещения завершены, «Жилищник» установил вводно-распределительное устройство (ВРУ) и проложил кабельные линии, а «Россети» установили счетчики. Но тут снова украли кабель между фонарями. Хищения происходили в августе и сентябре, по сообщению префектуры (одновременно был украден кабель и на «Тропе здоровья» в лесу 11 микрорайона — подозреваемых уже задержали). Провода снова пришлось закупать и прокладывать.
Местный житель Фарид, который всё это время периодически интересовался у городской администрации ходом работ по восстановлению освещения, считает, что ответ «кабель опять украли» — враньё. «Они [подрядчики] работы только начали, когда уже должны были закончить», — написал Фарид в начале сентября и попросил префектуру взять этот объект под особый контроль. А позже добавил, что рабочие, по его наблюдениям, выкапывают старый хороший 4-х жильный медный кабель с тройной изоляцией — как раз тот, который якобы «украли», — и заменяют его на 3-х жильный алюминиевый с одинарной изоляцией (на фото).
«Столько меди, которую можно сдать! Логичнее ведь было заменить кусок сгоревшего провода (тот самый мифический обгар) и подвести к остальному уже проложенному — но нет. Да и Бог с ним — если для освещения трассы надо вырвать и сдать хороший медный кабель и заменить на плохой, пусть будет так. Нам главное чтобы заработало освещение», — пишет Фарид.
Возможно, рабочих спутали со злоумышленниками, которые как раз крали кабель — однако, никакие злоумышленники не стали бы прокладывать вместо него более дешевый. Непонятно, что именно происходило на трассе в сентябре, этот вопрос может стать темой для расследования прокуратуры.
Помимо освещения на трассе много других проблем: её плохо убирают в теплый сезон и не обеспечивают ее безопасность, как считают спортсмены — по трассе прогуливаются пешеходы: люди с собаками, дети и родители с колясками, самокатами и т. д. Зимой лыжня местами тает из-за подземных коммуникаций. Этой зимой на трассе и вовсе не нарезали лыжню из-за процесса передачи всей природной территории и ее содержания от департамента природопользования и Мосприроды к префектуре и ее ГБУ «Автодороги ЗелАО». А летом посередине асфальта внезапно появился люк «Мосводостока», который сделали в ходе строительства соседнего с трассой ЖК «Зеленый парк» (22-го микрорайона) — это сделало опасными тренировки и невозможными соревнования. Затем люк огородили столбиками, сделав ситуацию ещё хуже, но пообещав когда-нибудь изменить траекторию трассы, чтобы люк оказался вне её.
Зеленоградцы, которые регулярно пользуются лыжероллерной трассой, в сентябре поинтересовались у префектуры ее нынешним правовым статусом, считая, что в его неопределенности лежит корень всех проблем. Выяснилось, что почему-то на баланс ГБУ «Автодороги ЗелАО» трасса так и не перешла, как обещал еще в феврале зампрефекта Дмитрий Лавров — в сентябре он же сообщил, что за санитарное содержание трассы и подготовку ее зимней эксплуатации отвечает «Жилищник», а инфраструктура трассы состоит на балансе ГБУ «Фаворит», объединяющего спортивные и досуговые учреждения района Крюково.
Для сравнения, вторая (исторически первая) зеленоградская лыжероллерная трасса в лесу за Каштановой аллеей и горбольницей уже давно передана под ответственность «Автодорог», и ситуация с ее содержанием выглядит гораздо лучше.