В конце сентября наконец появилось освещение на лыжероллерной трассе за 17 микрорайоном — оно отсутствовало почти год, а до этого то и дело пропадало надолго в течение трех лет с момента ввода трассы в эксплуатацию в 2021 году: то воровали кабель между фонарями, то возникали непредвиденные технические проблемы.

«Также освещение есть на парковке около лыжероллерной трассы и тротуаре около 17 микрорайона. Но, как всегда, на трассе очень много фонарей не горит, поэтому это ещё не конец работ», — рассказал экс-кандидат в депутаты Мосгордумы Иван Ульянченко, поделившись фотографиями.

Действительно, при подаче электропитания выяснилось, что 12 фонарей не работают — их пообещали заменить «в рамках текущего обслуживания трассы». После отчетов чиновников об исправленном освещении на портал «Наш город» посыпались свежие жалобы: свет снова не работает. На место вышла комиссия и нашла «неисправные осветительные приборы». Для восстановления освещения нужно закупить материалы и провести конкурс, сообщил глава управы и пообещал, что освещение полностью наладят до конца октября.