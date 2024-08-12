Непонятно как получилось, но на идеально гладком асфальте этого спортивного объекта оказалась крышка люка — так организация «Мосводосток» выполнила присоединение к централизованной системы водоотведения сетей нового 22-го микрорайона. Таким образом, по мнению тренеров, трасса стала опасной для тренировок и соревнований. Простыми словами — объект за миллионы рублей испорчен.

«Проблема известна, ищем её решение», сказали неделю назад «Зеленоград.ру» в префектуре. И вот решение найдено. «В целях безопасности движения произведена замена крышки люка наименьшего диаметра», сообщили кандидату в депутаты Мосгордумы Ивану Ульянченко в префектуре. Выглядит как издевательство: по словам тренеров, единственный диаметр люка, который обеспечит безопасность детей на трассе — нулевой.

«Я не понимаю, как разрешили выводить люк посреди спортивного объекта, — рассказал „Зеленоград.ру“ тренер по лыжам, который занимается на этой трассе. — Это очень опасно, спортсмен не всегда успеет сориентироваться и объехать люк. Кроме того, это исключает проведение здесь соревнований, особенно с массовыми стартами. Я сам действующий спортсмен и тренер и теперь буду теперь каждый раз думать, везти мне туда ребят на тренировку или нет».

Похоже, чиновники в зеленоградской администрации не договорились между собой. Решение о люке подписал заместитель префекта, отвечающий за строительство — с его стороны всё нормально. Но за спортивные объекты отвечает другой заместитель, который, похоже, даже не в курсе проблемы. За координацию между своими замами отвечает префект Смирнов, которому пора бы вмешаться, чтобы не позорить своё ведомство такими странными решениями.

Лыжероллерную трассу начали делать три года назад и количество связанных с ней проблем поражает. Летом на трассу залетал щебень, которым отсыпаны её края, зимой лыжня местами таяла из-за подземных коммуникаций, годами не работало освещение и так далее. И теперь новая проблема.