Кто придумал это невероятно нелепое решение, неизвестно. Скорость спортсмена при движении на лыжероллерах может достигать 50 км/ч и более — это предупреждение написано на схеме трассы. А теперь представьте — несколько детей едут с такой огромной скоростью, но на их пути теперь не только крышка люка, но и эти столбики.

Три года назад, когда эта спортивная трасса открывалась, выяснилось, что на ней свободно могут ходить пешеходы, выгуливать собак и детей, а щебень, которым была отсыпана трасса по краям, регулярно оказывался на асфальте и мог попасть под колеса спортсменам. Уже тогда они говорили, что можно сразу строить рядом травмпункт. А теперь понятно, какое место для него выбрать — прямо рядом с этим люком и столбиками. В зеленоградском чате горько шутят, что лучше было бы установить здесь лежачего полицейского а между столбиками поставить отбойник.

Если серьёзно, то сейчас этот спортивный фактически испорчен и непригоден для безопасного использования. Раз застройщик ПИК, префектура и Мосводосток не могут разобраться между собой о местоположении люка, спросим прокуратуру, как так получилось и вернёмся с ответом.