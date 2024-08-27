Продолжаются попытки исправить нелепую ситуацию — спортивный объект оказался фактически непригоден для использования из-за застройки 22-го микрорайона. Прямо на узкой асфальтовой дорожке, по которой на большой скорости едут спортсмены (в том числе дети) появилась крышка люка, наехав на которую легко получить травмы. Причина — здесь «выполнены работы по присоединению к централизованной системе водоотведения» строящихся жилых домов. Всё законно — в соответствии с техническим заключением.

После публикаций «Зеленоград.ру» и поднятого жителями шума, крышку люка заменили на самую маленькую, которую нашли. Это никого не устроило. Потом вообще огородили её столбиками, сделав только хуже. На прошлой неделе в префектуре сказали, что столбики — временное решение и сейчас «прорабатывается вопрос сплошного выравнивания люка колодца для безопасного пересечения».

Однако есть и более радикальное предложение — сейчас управа вместе с застройщиком ПИК «прорабатывает вопрос о переносе трассы на безопасный участок» (имеется в виду, вероятно, небольшой участок трассы, чтобы обойти люк). Об этом сообщили в московской административно-технической инспекции. Перенести трассу планируют к середине ноября.