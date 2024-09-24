Полиция задержала похитителей кабелей линий освещения 24.09.2024 ZELENOGRAD.RU

«20 сентября при очередной попытке хищения кабеля на „тропе здоровья“ в 11-м микрорайоне были задержаны трое граждан из Средней Азии, которые на территории РФ официально не трудоустроены», сообщила префектура.

Возбуждено уголовное дело о краже в крупном размере — по данным «Жилищника», ущерб составил более 1,5 миллионов рублей. Суд арестовал подозреваемых.

Им инкриминируют похищения кабелей на протяжении двух месяцев — с августа по сентябрь — в лесопарке 11-го микрорайона, а также на лыжероллерной трассе.

При этом кабель для освещения украли (или пытались украсть) также в лесопарке 3-го микрорайона за детской поликлиникой — о подкопах вокруг столбов сообщали в середине сентября. Сейчас возле этих столбов работают какие-то люди. Вероятно, восстанавливают освещение. В префектуре не смогли оперативно рассказать, как отличить вора от ремонтника.

Освещение в лесопарке 11-го микрорайона восстанавливать могут долго — «требуются работы капитального характера», объяснили в управе и обещали внести какую-то ясность только к декабрю. Возможно, большую часть зимы обокраденные участки зеленоградских лесопарков останутся без освещения.

Ставить камеры наблюдения в лесопарках, чтобы повысить безопасность оборудования и людей, зеленоградская администрация пока не планируют

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Метки:
микрорайон 11, уличное освещение, фонари
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