«20 сентября при очередной попытке хищения кабеля на „тропе здоровья“ в 11-м микрорайоне были задержаны трое граждан из Средней Азии, которые на территории РФ официально не трудоустроены», сообщила префектура.

Возбуждено уголовное дело о краже в крупном размере — по данным «Жилищника», ущерб составил более 1,5 миллионов рублей. Суд арестовал подозреваемых.

Им инкриминируют похищения кабелей на протяжении двух месяцев — с августа по сентябрь — в лесопарке 11-го микрорайона, а также на лыжероллерной трассе.