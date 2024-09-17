В лесопарках массово воруют провода уличного освещения. Кражи продолжаются прямо под носом у полиции и префектуры. Возможно, света не будет до весны 17.09.2024 ZELENOGRAD.RU

«У каждого столба раскопано и вытащены провода», сообщила в чате 11-го микрорайона Ангелина. Она также позвонила в полицию и сообщила о проблеме на портал «Наш город», предложив соседям тоже это сделать, чтобы освещение восстановили побыстрей — «так хорошо было по вечерам гулять с собакой, с детьми, светло и безопасно…».

Линия освещения вдоль кольцевого лесного маршрута появилась год назад после многочисленных просьб жителей. Теперь на части «кольца» провода выкопали — от корпуса 1133 до конца участка вдоль Алабушево. При этом фонари не горят вдоль всей лесной дорожки длиной больше двух километров — линия электропитания перерублена. Полиция уже выезжала на место, обнаружила подрытые столбы.

«Кабель тяжёлый и длинный. Где-то в лесу разделывали, — предполагают в чате. — Вдвоем не справиться, целая бригада орудовала. Готовились давно, многие короба были уже отвинчены. С собаками выходят гулять рано. Значит орудовали с полуночи до четырёх утра». В полночь фонари еще работали, утверждают очевидцы, но уже была разрыта одна яма возле фонаря — «но мы подумали что ведутся работы».

Воровству, возможно, способствует используемая сейчас технология прокладки кабеля в гофрированных трубах, закопанных в землю и выведенных к каждому фонарю. Например, линия освещения лыжероллерной трассы в за 17-м микрорайоном, которую сделали в 2021 году, уже несколько раз переживала такое воровство, а восстановление занимало много времени.

Жители рассчитывали на оперативное полицейское расследование, но кражи продлолжились — огласка и вызов полиции не остановили злоумышленников от повторных краж в лесопарке 11-го микрорайона, но не только там — кабели крадут по всему Зеленограду. Например, на дороге от детской поликлиники в 3-м микрорайоне до улицы Юности тоже подкопы у каждого фонарного столба и нет света.

Восстанавливать освещение будут долго — «требуются работы капитального характера», объяснили в управе и обещали внести какую-то ясность только к декабрю. Это и понятно — нужно найти деньги на восстановление, нанять подрядчика для проведения работ, всё это требует времени. Похоже, большую часть зимы эти участки зеленоградских лесопарков останется без освещения.

Проблема ещё и в том, что новый кабель, уложенный взамен украденного, могут украсть буквально на следующий день. Ничто не мешает это сделать. «Жилищник» (отвечает за фонари в лесу) подал заявление в полицию. Но найдут ли воров, неизвестно. Об успехах по таким делам пока ничего неизвестно. Сколько раз будут класть новый кабель, чтобы его снова украли, неизвестно.

Жители считают, что кроме фонарей в лесу пора поставить и камеры видеонаблюдения. Спросили префектуру, которая теперь отвечает за содержание лесопарков, планируют ли их ставить. Расскажем, когда получим ответ.

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Метки:
кража, уличное освещение, фонари
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