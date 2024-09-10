«У каждого столба раскопано и вытащены провода», сообщила в чате 11-го микрорайона Ангелина. Она также позвонила в полицию и сообщила о проблеме на портал «Наш город», предложив соседям тоже это сделать, чтобы освещение восстановили побыстрей — «так хорошо было по вечерам гулять с собакой, с детьми, светло и безопасно…».

Линия освещения вдоль кольцевого лесного маршрута появилась год назад после многочисленных просьб жителей. Теперь на части «кольца» провода выкопали — от корпуса 1133 до конца участка вдоль Алабушево. При этом фонари не горят вдоль всей лесной дорожки длиной больше двух километров — линия электропитания перерублена.

Полиция уже выезжала на место, обнаружила подрытые столбы. «Кабель тяжёлый и длинный. Где-то в лесу разделывали, — предполагают в чате. — Вдвоем не справиться, целая бригада орудовала. Готовились давно, многие короба были уже отвинчены. С собаками выходят гулять рано. Значит орудовали с полуночи до четырёх утра». В полночь фонари еще работали, утверждают очевидцы, но уже была разрыта одна яма возле фонаря — «но мы подумали что ведутся работы».

Жители рассчитывают на оперативность полицейского расследования и считают, что кроме фонарей в лесу пора поставить и камеры видеонаблюдения.

Воровству, возможно, способствует используемая сейчас технология прокладки кабеля в гофрированных трубах, закопанных в землю и выведенных к каждому фонарю. Например, линия освещения лыжероллерной трассы в за 17-м микрорайоном, которую сделали в 2021 году, уже несколько раз переживала такое воровство, а восстановление занимало много времени.