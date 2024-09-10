В лесопарке пропало освещение — кто-то вытащил провода, которые уложили всего год назад 10.09.2024 ZELENOGRAD.RU

«У каждого столба раскопано и вытащены провода», сообщила в чате 11-го микрорайона Ангелина. Она также позвонила в полицию и сообщила о проблеме на портал «Наш город», предложив соседям тоже это сделать, чтобы освещение восстановили побыстрей — «так хорошо было по вечерам гулять с собакой, с детьми, светло и безопасно…».

Линия освещения вдоль кольцевого лесного маршрута появилась год назад после многочисленных просьб жителей. Теперь на части «кольца» провода выкопали — от корпуса 1133 до конца участка вдоль Алабушево. При этом фонари не горят вдоль всей лесной дорожки длиной больше двух километров — линия электропитания перерублена.

Полиция уже выезжала на место, обнаружила подрытые столбы. «Кабель тяжёлый и длинный. Где-то в лесу разделывали, — предполагают в чате. — Вдвоем не справиться, целая бригада орудовала. Готовились давно, многие короба были уже отвинчены. С собаками выходят гулять рано. Значит орудовали с полуночи до четырёх утра». В полночь фонари еще работали, утверждают очевидцы, но уже была разрыта одна яма возле фонаря — «но мы подумали что ведутся работы».

Жители рассчитывают на оперативность полицейского расследования и считают, что кроме фонарей в лесу пора поставить и камеры видеонаблюдения.

Воровству, возможно, способствует используемая сейчас технология прокладки кабеля в гофрированных трубах, закопанных в землю и выведенных к каждому фонарю. Например, линия освещения лыжероллерной трассы в за 17-м микрорайоном, которую сделали в 2021 году, уже несколько раз переживала такое воровство, а восстановление занимало много времени.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
кража, микрорайон 11, уличное освещение, фонари
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Хлипкое оборудование на городских спортивных площадках Истории
Магазин продуктов «Чижик» откроется скоро возле станции Крюково Новости
Открытие мусоросжигательного завода под Зеленоградом отложили на следующий год Новости
В лесопарке пропало освещение — кто-то вытащил провода, которые уложили всего год назад Новости
Академия бизнеса и инновационных технологий открывает прием абитуриентов по новому направлению «Технологии индустрии красоты» Реклама
Аэрофотосъемку с беспилотников в течение сентября будут проводить в Солнечногорском округе Новости
Рассылку долговых квитанций за квартплату отменили, чтобы сэкономить на печати Новости
Стартует фитнес-сезон — в FITNESSON уверены, что достигать поставленных целей гораздо проще под руководством профессионалов Реклама
Остановку автобусов 16, 20, 400 Т возле станции Крюково перенесли Новости
Один человек погиб в результате атаки 20 беспилотников на Москву минувшей ночью. Обломки попали в жилые дома Новости
Зеленоградский клуб бокса «Раунд» приглашает взрослых и детей. Как он работает, что внутри, и почему бокс — это здорово и полезно Реклама
Новый дом на улице Заводская введен в эксплуатацию Новости
Границы дачного поселка «Трамвай», который дважды пытался огородить земли общего пользования, могут рассмотреть повторно Новости
Шоу программа и эксклюзивное меню от шефа в честь дня рождения «Борт 305» для всех желающих Реклама
«Архитектурная история» зеленоградского Дворца творчества — единственного и неповторимого Истории
В полтора раза больше голосов бумажными бюллетенями набрал победитель выборов по сравнению с электронным голосованием Новости
Студия красоты SEIUNA — скоро открытие Реклама
Заставить работать избранного депутата Мосгордумы обещает кандидат, занявший второе место Новости
Депутатом Мосгордумы от Зеленограда снова стал единоросс Андрей Титов Новости
Детский развивающий центр «Талант клуб» открыл набор на новый учебный год Реклама
Сильный пожар в Алабушево, возле депо Крюково
Старые электрички седьмой год пытаются заменить «Ласточками». Почему так долго? Истории
С 9 сентября в Pivaldi (Зеленоград) в продаже ваши любимые акционные блюда за 200 рублей Реклама
Началось голосование на выборах депутата Московской городской думы от Зеленограда. Не забудьте принять участие — это важно Новости
Широких празднований Дня города в 2024 году не будет. Салюта тоже Новости
В группе компаний «Никор» открыты вакансии администраторов — з/п от 50 тысяч Реклама
Вокруг детской поликлиники в Крюково ставят забор. Он перекроет удобные пешеходные маршруты Новости
Парковку возле ТЦ «Зеленоградский» закрыли до 10 утра Новости
Хоровая капелла мальчиков «Орлята» объявляет набор на новый учебный год Реклама
Оторванный палец пришили девочке в зеленоградской больнице Новости
Лифт с восемью пассажирами пролетел ниже первого этажа в 17-м микрорайоне. Жители регулярно жаловались на поломки лифтов в доме Новости
Программа CHECK-up в Гастроцентре клиники «Эстеди», корпус 1515 Реклама
Осенний маркет в ДК41 - 8 сентября Афиша
Началась бесплатная вакцинация от гриппа. Где можно сделать прививку Ответы
Студия «Красный лотос» приглашает на занятия цигун в Зеленограде Реклама
Школу 1557 в третьем микрорайоне эвакуировали Новости
© 1997–2024 Зеленоград.ру