Чтобы техника выехала со стройки, рабочий отодвигает ограждение. При этом водитель, похоже, не смотрит на пешеходный светофор.

В воскресенье днем пешеходам загорелся «зеленый» и одновременно со стройки поехал грузовик — чуть не задавил женщину, которая начала переходить дорогу.

Так строят проезд между Центральным и Московским проспектами — быстро, но без оглядки на безопасность. Ограничения на Центральном проспекте могут продлиться до 10 октября — хорошо, если за это время здесь никого не задавят