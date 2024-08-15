Из крайности в крайность бросает строителей сквозного проезда между Центральным и Московским проспектом: то заброшенная стройка вместе с перекопанной дорогой простаивает годами, то всё пытаются сделать за пару недель, наплевав на живущих рядом людей. Проект строительства предполагал поэтапные перекопы и перекрытия, от подъезда к подъезду — а не происходящий сейчас кошмар штурмовщины. Проект строительства предполагал поэтапные перекопы и перекрытия, от подъезда к подъезду — а не происходящий сейчас кошмар штурмовщины. Но в проекте нашли фатальные ошибки и теперь исправляют ситуацию, как придётся

Сейчас проезд в 3-м микрорайоне, между «Флейтой» и ЖК «Зеленоград сити» почти полностью перекопан и перекрыт — ускоренно делают то, что должны были сделать год назад, но в более спокойном режиме. К сентябрю обещают открыть въезд-выезд на Московский проспект. Когда восстановят тротуары, переход через дорогу и нормальный проезд транспорта, пока неизвестно.

Для проезда транспорта проложили временную дорогу по газонам, уложив на них бетонные плиты. Тротуары убрали, оставив лишь небольшой проход напротив бывшего «Орленка» (отделение школы №1557), но и там ездят и стоят строительная техника и грузовики. Дорогу переходить опасно, да и фактически некуда — путь перекрыт стройкой.

По куску тротуара и бетонным плитам гоняют грузовики, в том числе с хамскими наклейками «Мне пох*й, что ты там стоишь, я тебя не вижу» — это исчерпывающе описывает отношение к людям. Жители «Флейтыя, ещё не полностью осознавшие происходящее, пытаются идти вдоль дома по плитам, считая, что это такой тротуар, но упираются в едущие на них машины.

Автовладельцы тоже жалуются: строители в своём рвении сегодня перекрыли три проезда у корпусов 343 и 360А, заблокировав возможность выехать из дворов. Только со скандалом удалось заставить технику освободить хотя бы один выезд. «При этом прораб стоял и наблюдал, не предпринимая никаких действий, — говорит местная жительница.

«К сентябрю откроем выезд на Московский проспект» — говорят строители. Будет ли обеспечен нормальный проход через дорогу к школам и детским садам в сентябре? На этот вопрос отвечают, что «будут стараться» и «потерпите немного». То есть, сроки гонят, но гарантий нет.

Авральное строительство дороги в департаменте строительства называют «первоочередными сезонными работами». Что имеют в виду, непонятно. То ли то, что не доделают до зимы, законсервируют до весны, то ли под «сезоном» подразумевают начало учебного года, к которому надо успеть сделать выезд на Московский проспект, чтобы избежать транспортного коллапса. Сроки завершения стройки официально — середина 2025 год.

Строительство сквозного проезда с расширением дороги началось почти два года назад и застряло на этапе прокладки инженерных сетей. Предыдущий подрядчик ушёл ещё весной, работы были брошены. В июле официально известили, что подрядчик остановил стройку в из-за ошибок и недоделок в проекте — они не позволяли продолжать работу. В мэрии зашевелились только после активных жалоб местных жителей и публикаций «Зеленоград.ру». Сейчас доделывают и коммуникации, и приступили к собственно расширению дороги. Всё это должны были поэтапно сделать ещё в прошлом году, подтвердили «Зеленоград.ру» на стройплощадке.

На месте работает организация «Промтехгрупп». На каком основании, непонятно, поскольку контракт с прежним подрядчиком расторгнут, а новый конкурс на завершение стройки ещё не прошёл. Информационных щитов в месте работ нет. Какие ошибки проекта исправили (если исправили) за это время, по какому проекту работает сейчас подрядчик, также неизвестно.

«Объект долгие годы остается самым сложным в Зеленограде. Перекладку сетей здесь начали еще 12 лет назад», признали в префектуре, не уточнив, почему же все эти годы эти работы не могли выполнить. На самом деле эпопея с коммуникациями у «Флейты» тянется дольше — с 2007 года.