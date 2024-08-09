Это косвенно подтвердили в префектуре, правда, не уточняя сроки: «В самое ближайшее время ожидается серьезный рост интенсивности работ на объекте. Вопрос открытия выезда на Московский проспект также прорабатывается», сказал зампрефекта Дмитрий Морозов, отвечающий за строительство и транспорт.

Позиция Морозова кардинальным образом изменилась после наших публикаций и жалоб жителей — ведь ещё на прошлой неделе в ответ на запрос «Зеленоград.ру» он утверждал, что «открытие примыкания выезда на Московский проспект возможно после полного завершения строительства и передачи объекта в эксплуатацию в установленном порядке».

Сам же проезд между Центральным и Московским проспектом, вдоль «Флейты» и ЖК «Зеленоград-сити» по-прежнему перегорожен. Машины там «просачиваются» через парковку и тротуар. Практически весь проезд по-прежнему перекопан и максимально сужен возле выезда на Центральный проспект. Перекрыть проезд ограждениями или строительной техникой могут в любом месте и в любой момент.

Местные жители, впрочем, не особо верят в то, что к сентябрю ситуация хотя бы частично улучшится — они уже пережили несколько остановок работ в проезде. Тем более, рядовые рабочие на вопрос, успеют ли к сентябрю, отвечают отрицательно или уклончиво.

В проезде сейчас работает организация «Промтехгрупп». На каком основании, неизвестно, поскольку контракт с прежним подрядчиком расторгнут, а новый конкурс на завершение стройки ещё не прошёл.

Между тем, открытие выезда на Московский проспект критически важно. В сентябре детей повезут в школы и детские сады, и что будет в проезде в его нынешнем виде, сложно даже представить. Идущим туда же пешком тоже придётся тяжко, потому что поток машин не пропускает пешеходов, едет по тротуару, легальных переходов в местном проезде нет, а в иных местах и перейти некуда — там котлован, забор и нет тротуара.