Въезд с Московского проспекта в 3-й микрорайон будут стараться открыть к сентябрю. Позиция властей изменилась после давления горожан 09.08.2024 ZELENOGRAD.RU

В злополучном проезде между Центральным и Московским проспектами снова активно роют — рабочие прокладывают инженерные сети в двух местах. По словам подрядчика, к сентябрю должны успеть закончить участок в конце дороги, чтобы открыть выезд на Московский проспект, то есть сделать проезд сквозным. Но стройка еще будет тянуться как минимум год.

Слова подрядчика передала кандидат в депутаты Мосгордумы Ольга Сорокина (партия «Новые люди») на встрече местными жителями во дворе «Флейты». Она общалась с прорабом, который и сообщил о сроках открытия въезда-выезда на Московский проспект.

Это косвенно подтвердили в префектуре, правда, не уточняя сроки: «В самое ближайшее время ожидается серьезный рост интенсивности работ на объекте. Вопрос открытия выезда на Московский проспект также прорабатывается», сказал зампрефекта Дмитрий Морозов, отвечающий за строительство и транспорт.

Позиция Морозова кардинальным образом изменилась после наших публикаций и жалоб жителей — ведь ещё на прошлой неделе в ответ на запрос «Зеленоград.ру» он утверждал, что «открытие примыкания выезда на Московский проспект возможно после полного завершения строительства и передачи объекта в эксплуатацию в установленном порядке».

Сам же проезд между Центральным и Московским проспектом, вдоль «Флейты» и ЖК «Зеленоград-сити» по-прежнему перегорожен. Машины там «просачиваются» через парковку и тротуар. Практически весь проезд по-прежнему перекопан и максимально сужен возле выезда на Центральный проспект. Перекрыть проезд ограждениями или строительной техникой могут в любом месте и в любой момент.

Местные жители, впрочем, не особо верят в то, что к сентябрю ситуация хотя бы частично улучшится — они уже пережили несколько остановок работ в проезде. Тем более, рядовые рабочие на вопрос, успеют ли к сентябрю, отвечают отрицательно или уклончиво.

В проезде сейчас работает организация «Промтехгрупп». На каком основании, неизвестно, поскольку контракт с прежним подрядчиком расторгнут, а новый конкурс на завершение стройки ещё не прошёл.

Между тем, открытие выезда на Московский проспект критически важно. В сентябре детей повезут в школы и детские сады, и что будет в проезде в его нынешнем виде, сложно даже представить. Идущим туда же пешком тоже придётся тяжко, потому что поток машин не пропускает пешеходов, едет по тротуару, легальных переходов в местном проезде нет, а в иных местах и перейти некуда — там котлован, забор и нет тротуара.

Стройка ведется с 2022 года. Официально это превращение тупикового проезда в сквозной с расширением дороги на одну полосу (для парковочных мест). Фактически до расширения дело не доходит из-за прокладки инженерных сетей, с которой пока никто не может справиться. В июле прежний подрядчик остановил стройку в 3-м микрорайоне из-за ошибок и недоделок в проекте — они не позволяли продолжать работу. Департамент строительства как заказчик стройки расторг контракт, который выполнили менее, чем на половину. Работы была фактически брошена, местные жители по-прежнему в заложниках у долгостроя — невозможность разъехаться и спокойно перейти дорогу, груды земли и мусора, заборы, грязь.

Ожидалось, что стройку законсервируют (ведь надо менять проект, а это обычно не быстро), восстановив хотя бы частично прежнее состояние дороги. Но после визита комиссии 7 августа — сотрудников департамента строительства и префектуры — появились рабочие и снова начали прокладывать трубы.

«Объект долгие годы остается самым сложным в Зеленограде. Перекладку сетей здесь начали еще 12 лет назад», признали еще год назад в префектуре, не уточнив, почему же все эти годы эти работы не могли выполнить. На самом деле эпопея с коммуникациями у «Флейты» тянется дольше — с 2007 года.

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