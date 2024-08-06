Работы сейчас идут в двух местах. На котловане, который вырыт поперек дороги ближе к Московскому проспекту рабочие ставят ограждение. На вопрос, собираются ли они всё здесь закапывать, ответили отрицательно — наоборот. По их словам, завтра приедет «большая комиссия», которая будет решать, как продолжать стройку.

А возле выезда на Центральный проспект укладывают кабели связи — здесь рабочие обещают всё закончить в течение 15 дней, хотя на информационном щите срок аж до конца года.

Понятно, что слова рабочих — не самый надежный источник. Но по-другому узнать, что происходит, пока не получается. На просьбу уточнить, что за работы снова здесь начались, в префектуре ответили: «Да, что-то началось, подробности не знаем».

Между тем, есть у жителей и маленькая радость — кто-то снова раздвинул бетонные заграждения на въезде на Московский проспект. Теперь здесь можно повернуть к жилым домам или выехать из района. Пользуются этим выездом очень многие — иначе надо долго ехать в объезд, петлять между домами и проезжать по одной полосе возле Центрального. Заезжают не только частные машины, но и мусоровозы и даже машины ДПС. Впрочем, радость длилась недолго — буквально через несколько часов проезд закрыли.