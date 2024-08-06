В злополучном проезде между Центральным и Московским проспектами возобновили какие-то работы. А нелегальный, но очень нужный выезд на Московский проспект снова кем-то открыт 06.08.2024 ZELENOGRAD.RU

Работы сейчас идут в двух местах. На котловане, который вырыт поперек дороги ближе к Московскому проспекту рабочие ставят ограждение. На вопрос, собираются ли они всё здесь закапывать, ответили отрицательно — наоборот. По их словам, завтра приедет «большая комиссия», которая будет решать, как продолжать стройку.

А возле выезда на Центральный проспект укладывают кабели связи — здесь рабочие обещают всё закончить в течение 15 дней, хотя на информационном щите срок аж до конца года.

Понятно, что слова рабочих — не самый надежный источник. Но по-другому узнать, что происходит, пока не получается. На просьбу уточнить, что за работы снова здесь начались, в префектуре ответили: «Да, что-то началось, подробности не знаем».

Между тем, есть у жителей и маленькая радость — кто-то снова раздвинул бетонные заграждения на въезде на Московский проспект. Теперь здесь можно повернуть к жилым домам или выехать из района. Пользуются этим выездом очень многие — иначе надо долго ехать в объезд, петлять между домами и проезжать по одной полосе возле Центрального. Заезжают не только частные машины, но и мусоровозы и даже машины ДПС. Впрочем, радость длилась недолго — буквально через несколько часов проезд закрыли.

Очевидно, этот выезд по-прежнему нелегальный — здесь не уложен чистовой асфальт, большие неровности, а буквально несколько дней назад на запрос «Зеленоград.ру» в префектуре говорили, что открытие примыкания возможно после полного завершения строительства и передачи объекта в эксплуатацию в установленном порядке.

При этом легализация выезда крайне необходима в ближайшие недели — надо успеть до 1 сентября, иначе по утрам во дворах, по которым родители начнут подвозить детей в школу и детсад, начнётся настоящее смертоубийство. Почему чиновники не занимаются подготовкой нового проекта организации дорожного движения (ПОДД) для этого места, непонятно.

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Метки:
микрорайон 3, сюжет: сквозной проезд от центрального до московского проспекта
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В злополучном проезде между Центральным и Московским проспектами возобновили какие-то работы. А нелегальный, но очень нужный выезд на Московский проспект снова кем-то открыт Новости
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