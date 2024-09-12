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Ребенок до крови повредил голову из-за неисправной детской площадки 12.09.2024 ZELENOGRAD.RU

На площадке у корпуса 1106 есть крюк для крепления каната, но самого каната нет. Без него этот крюк почти незаметен, особенно вечером. В итоге ребенок получил травму головы.

Травмы от незащищенных, выступающих, неправильно установленных элементов детских площадок происходят в Зеленограде регулярно. Например, в мае ребенку срезало кожу на голове металлическим листом над горкой, которого в таком виде там быть не должно.

Вина однозначно на «Жилищнике». По правилам, сотрудники «Жилищника» должны ежедневно проводить визуальный осмотр площадок — это быстрая проверка на наличие очевидных поломок, которые появились за последние сутки. Результат осмотра должны заносить в специальный журнал. Не увидеть отсутствие каната и выступающий крюк, невозможно. Значит, вероятнее всего, осмотр никто не проводил.

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Метки:
микрорайон 11, детские площадки, травмы, травматолог, травмпункт
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