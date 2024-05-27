В понедельник днем ребенок забрался по лесенке на горку площадки возле корпуса 1505, а спустился уже со свисающей с головы кожей и лицом в крови. Скорая отвезла ребенка в Тушинскую больницу со скальпированной раной головы.
Причина травмы — металлический лист, закрепленный на горке вместо перекладины перед началом спуска. Ребенок задел его головой, на листе даже остались его волосы.
Родственники ребенка лично и через диспетчерский центр просили убрать этот лист, но спустя три часа после происшествия он на месте. В управляющей компании бабушке ребенка сказали, что не могут убрать этот лист, потому что «на нем держится вся конструкция». При этом на площадке продолжают гулять дети.
Другие родители тоже говорят об опасности этой площадки: «Сын сегодня тоже задел головой этот лист, благо не сильно. но вся площадка в отвратительном состоянии: и канаты порванные с торчащими проволоками, и лист этот», говорит Марина
Однако после публикации о проблеме в соцсетях «Зеленоград.ру», опасный элемент демонтировали, площадку огородили.
В норме этот металлический лист должен быть в виде арки и находиться между деревянными планками (на фото ниже). В какой-то момент планки исчезли, лист деформировался, фактически превратившись в лезвие. Очевидно, в «Жилищнике» не следили за состоянием площадки — по правилам необходимо ежедневно проводить визуальный, фиксируя результаты.
«Это мы еще отделались относительно легкой травмой, а кто-нибудь следующий просто себе горло перережет, — говорит родственница ребенка. — Мы не собираемся так просто это оставлять».