Родственники ребенка лично и через диспетчерский центр просили убрать этот лист, но спустя три часа после происшествия он на месте. В управляющей компании бабушке ребенка сказали, что не могут убрать этот лист, потому что «на нем держится вся конструкция». При этом на площадке продолжают гулять дети.

Другие родители тоже говорят об опасности этой площадки: «Сын сегодня тоже задел головой этот лист, благо не сильно. но вся площадка в отвратительном состоянии: и канаты порванные с торчащими проволоками, и лист этот», говорит Марина

Однако после публикации о проблеме в соцсетях «Зеленоград.ру», опасный элемент демонтировали, площадку огородили.