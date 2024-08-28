Рабочий топором отрубил корни деревьев, чтобы переложить бордюры. Местная жительница вызвала полицию — рабочие сбежали, собрав за собой обрубки 28.08.2024 ZELENOGRAD.RU

«Сотрудники Жилищника за 705-м корпусом топором рубят корни живых каштанов, — написала Юлия в зеленоградском чате во вторник днем. — Как я полагаю, корни мешают устанавливать бордюры. А потом заделают это все бордюрами, деревья начнут болеть и гибнуть, их вырубят, а с Жилищника как с гуся вода — ни за что не в ответе и не докажешь, что это по их вине произошло. И останемся мы без шикарного каштанового района».

Юлия пыталась дозвониться в сам «Жилищник» — там не отвечали. В Единой диспетчерской послали обратно в «Жилищник». Тогда она позвонила в полицию по номеру 112.

Пока полиция ехала, к рабочим кто-то прибежал и что-то сказал, они экстренно погрузили обрубки корней на тележку (есть видео), забрали инструмент и сбежали. Юлия рассказала полиции детали, отправила видео для проведения расследования.

Благоустройство на Каштановой аллее идёт уже несколько месяцев и порядком осточертело местным жителям. Однако, как рассказали «Зеленоград.ру» в префектуре накануне: «строительно-монтажные работы завершены, из работ там [остался] ремонт асфальто-бетонного покрытия проезда с заменой бортового камня, ремонт контейнерной площадки, восстановление газона и установка лавочек и урн»

Вероятно, Юлия и наблюдала эту варварскую «замену бортового камня». Спросим полицию и префектуру о наказании виновных и вернемся с ответом.

Такая технология замены бордюров применяется в Зеленограде повсеместно и не зависит от конкретного подрядчика — похоже, никто не знает, как переложить бордюр, не повредив деревья. Чиновники на подобные жалобы отвечали, что всё нормально: «корневая система не имеет повреждений аварийного характера».

Кроме риска усыхания, некоторые породы деревьев, лишенные опорных корней, становятся менее устойчивыми — риск их падения из-за ветра или другого внешнего воздействия значительно повышается. При этом такие деревья обычно выглядят нормально, пока не упадут. И естественным образом они оказываются возле проезжей части, пешеходных дорожек, детских площадок и других мест, где могут упасть на человека или машину.

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Метки:
озеленение, благоустройство, микрорайон 7, падение деревьев
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Рабочий топором отрубил корни деревьев, чтобы переложить бордюры. Местная жительница вызвала полицию — рабочие сбежали, собрав за собой обрубки Новости
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