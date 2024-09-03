Наказан рабочий, который топором рубил деревья для укладки бордюров. Вред деревьям пока непонятен. Но наказаниями такие рубки не остановишь 03.09.2024 ZELENOGRAD.RU

В префектуре прокомментировали варварскую работу по укладке бордюров возле корпуса 705 во вторник — рабочий топором перерубал корни деревьев, чтобы выкопать траншею под бордюры. Когда жительница вызвала полицию, он спешно ретировался, забрав с собой обрубки.

«К сотруднику применены меры дисциплинарного воздействия. Проводится проверка значимости и объема нанесенного вреда зеленым насаждениям. По результатам проверки к виновным будут применены предписанные меры. Контроль за работами вблизи зеленых насаждений и мерами по их сохранности усилен», сообщили «Зеленоград.ру» в городской администрации.

Известна ли рабочим технология укладки бордюров без повреждения корней, в префектуре ответить не смогли. Хотя, например, существуют вакуумные экскаваторы, которые размывают почву струей воды под давлением и одновременно всасывают образовавшуюся пульпу — так можно оголить корни, не повреждая их, а затем аккуратно их сдвинуть (пример на видео).

Непонятно, к чему приведет «усиление контроля» — если рабочему поставлена задача положить бордюр, рядом с дорогой растёт дерево, а никакого инструмента, кроме топора у него нет, то усиливай — не усиливай контроль, а все равно он выкопает свою траншею, повредив корни.

Впрочем, такой ответ чиновников — уже прогресс. Зачастую на подобные жалобы отвечали, что всё нормально: «корневая система не имеет повреждений аварийного характера». Но здесь есть видео, на которое так отреагировать нельзя. Вывод — не бойтесь и не стесняйтесь снимать нарушения на видео, вызывать полицию по 112, сообщайте и нашей редакции. Только вместе можно остановить повсеместное уничтожение придорожных деревьев ради укладки бордюров.

Кроме риска усыхания, некоторые породы деревьев, лишенные опорных корней, становятся менее устойчивыми — риск их падения из-за ветра или другого внешнего воздействия значительно повышается. При этом такие деревья обычно выглядят нормально, пока не упадут. И естественным образом они оказываются возле проезжей части, пешеходных дорожек, детских площадок и других мест, где могут упасть на человека или машину.

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Метки:
озеленение, благоустройство, микрорайон 7, падение деревьев
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