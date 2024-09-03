В префектуре прокомментировали варварскую работу по укладке бордюров возле корпуса 705 во вторник — рабочий топором перерубал корни деревьев, чтобы выкопать траншею под бордюры. Когда жительница вызвала полицию, он спешно ретировался, забрав с собой обрубки.

«К сотруднику применены меры дисциплинарного воздействия. Проводится проверка значимости и объема нанесенного вреда зеленым насаждениям. По результатам проверки к виновным будут применены предписанные меры. Контроль за работами вблизи зеленых насаждений и мерами по их сохранности усилен», сообщили «Зеленоград.ру» в городской администрации.

Известна ли рабочим технология укладки бордюров без повреждения корней, в префектуре ответить не смогли. Хотя, например, существуют вакуумные экскаваторы, которые размывают почву струей воды под давлением и одновременно всасывают образовавшуюся пульпу — так можно оголить корни, не повреждая их, а затем аккуратно их сдвинуть (пример на видео).