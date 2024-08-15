Выступая на молодежном форуме «Территория смыслов», мэр объяснил, что перекладка плитки и другие затраты на благоустройство экономически целесообразно и в итоге пополняет бюджет за счет привлечения туристов.

«Упрекают, что вы чрезмерно занимаетесь благоустройством, зачем такие деньги тратите, эту плитку несчастную кладете-перекладываете? Такой мем уже: „Собянин копает эти тротуары бесконечно, потому что там Лужков клад зарыл“. На самом деле это так [тут театральная пауза и аплодисменты] но только не Лужков там зарыл — это современная экономика там зарыта. Когда на этом месте стояли ларьки и машины парковались, там не было людей, не было торговли, не было туристов. Сегодня, потратив 100 млрд на благоустройство, мы за год дополнительно имеем 120 млрд от туризма. У нас за год окупаются эти проекты, за год! И таких экономических чудес вряд ли где-то вы найдете», — сказал Собянин.