Выступая на молодежном форуме «Территория смыслов», мэр объяснил, что перекладка плитки и другие затраты на благоустройство экономически целесообразно и в итоге пополняет бюджет за счет привлечения туристов.
«Упрекают, что вы чрезмерно занимаетесь благоустройством, зачем такие деньги тратите, эту плитку несчастную кладете-перекладываете? Такой мем уже: „Собянин копает эти тротуары бесконечно, потому что там Лужков клад зарыл“. На самом деле это так [тут театральная пауза и аплодисменты] но только не Лужков там зарыл — это современная экономика там зарыта. Когда на этом месте стояли ларьки и машины парковались, там не было людей, не было торговли, не было туристов. Сегодня, потратив 100 млрд на благоустройство, мы за год дополнительно имеем 120 млрд от туризма. У нас за год окупаются эти проекты, за год! И таких экономических чудес вряд ли где-то вы найдете», — сказал Собянин.
Это новая версия причины перекладки плитки. Сначала мэр говорил, что это нужно для экологии — в жару асфальт разогревается и начинает выделять «целый букет» вредных веществ. Потом объясняли браком при укладке и необходимостью доступа к подземным коммуникациям. Теперь — экономической целесообразностью. Хотя понятно, что все эти объяснения релевантны в любое время.
В Зеленограде ситуация другая — два года назад при благоустройстве дворов начали массово отказываться от плитки, объясняя это тем, что асфальт более практичен и удобен в эксплуатации. При этом ещё годом ранее местные чиновники заявляли, что плитка на пешеходных дорожках «долговечна, эстетична и ремонтопригодна». Возможно, у Зеленограда структура экономики отличается от большой Москвы и туризмом затраты на плитку не окупишь.
Теперь ждём от мэра объяснений, зачем меняют недавно уложенные и практически новые бордюры. Так как Собянин любит мемы, то вот ему подсказка — про бордюры говорят, что это замена зимних на летние.