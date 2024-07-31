Областное министерство транспорта повторно провело конкурс на право перевозок по маршруту 1297К от Голубого до ТРЦ «Зеленопарка» через Зеленоград. Договор с компанией «Гудвиль» заключат с пролонгацией — если претензий не будет, его продлят на новый срок.

В руководстве компании рассказали «Зеленоград.ру», что планируют поменять автобусы на этом маршруте на более удобные для пассажиров — низкопольные, приспособленные для детских и инвалидных колясок. Сроки появления нового подвижного состава пока не уточнили.

Автобус 1297К запустили ещё в марте. Второй конкурс понадобился, потому что условия первого были частично нарушены двумя перевозчиками — компаниями «Гудвиль» и «Автократ». В частности, у них не было заявленных для участия в конкурсе автобусов экологического класса Евро-5. В итоге маршрут обслуживал «Гудвиль» по временному разрешению. Не оспаривая сам факт нарушений, в руководстве транспортной организации отметили, что с низкопольными автобусами класса Евро-5 сейчас проблемы из-за санкций. Кроме того, есть отклонения от заявленного расписания. Оно не всегда соблюдается из-за периодических пробок по пути следования, отметили ранее в «Гудвиле».



Во втором конкурсе конкурентом «Гудвиля» стала компания «Экспресс-Тори+». Представленные на конкурс возможности и критерии работы у обоих перевозчиков примерно одинаковы, разве что у «Гудвиля» больший опыт регулярных перевозок — свыше 15 лет. По протоколу, возить пассажиров должны шесть микроавтобусов ГАЗ A68R52 — опять-таки класса Евро-5.

Цена проезда 120 рублей на всём маршруте, а от Голубого до Крюково — 60 руб. Автобус идёт большую часть пути через Зеленоград, делая остановки на улицах Логвиненко, Новокрюковской, у станции Крюково, на Панфиловском проспекте. Проезд можно оплачивать картой «Тройка-Стрелка», действуют льготы для жителей Московской области — проезд по социальной карте.

Бесплатный автобус от Голубого до «Зеленопарка» тоже продолжает работать.