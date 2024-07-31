Договор на обслуживание коммерческого маршрута «Голубое — Зеленопарк» продлили на пять лет. Перевозчик планирует заменить автобусы на более удобные 31.07.2024 ZELENOGRAD.RU

Областное министерство транспорта повторно провело конкурс на право перевозок по маршруту 1297К от Голубого до ТРЦ «Зеленопарка» через Зеленоград. Договор с компанией «Гудвиль» заключат с пролонгацией — если претензий не будет, его продлят на новый срок.

В руководстве компании рассказали «Зеленоград.ру», что планируют поменять автобусы на этом маршруте на более удобные для пассажиров — низкопольные, приспособленные для детских и инвалидных колясок. Сроки появления нового подвижного состава пока не уточнили.

Автобус 1297К запустили ещё в марте. Второй конкурс понадобился, потому что условия первого были частично нарушены двумя перевозчиками — компаниями «Гудвиль» и «Автократ». В частности, у них не было заявленных для участия в конкурсе автобусов экологического класса Евро-5. В итоге маршрут обслуживал «Гудвиль» по временному разрешению. Не оспаривая сам факт нарушений, в руководстве транспортной организации отметили, что с низкопольными автобусами класса Евро-5 сейчас проблемы из-за санкций. Кроме того, есть отклонения от заявленного расписания. Оно не всегда соблюдается из-за периодических пробок по пути следования, отметили ранее в «Гудвиле».

Во втором конкурсе конкурентом «Гудвиля» стала компания «Экспресс-Тори+». Представленные на конкурс возможности и критерии работы у обоих перевозчиков примерно одинаковы, разве что у «Гудвиля» больший опыт регулярных перевозок — свыше 15 лет. По протоколу, возить пассажиров должны шесть микроавтобусов ГАЗ A68R52 — опять-таки класса Евро-5.

Цена проезда 120 рублей на всём маршруте, а от Голубого до Крюково — 60 руб. Автобус идёт большую часть пути через Зеленоград, делая остановки на улицах Логвиненко, Новокрюковской, у станции Крюково, на Панфиловском проспекте. Проезд можно оплачивать картой «Тройка-Стрелка», действуют льготы для жителей Московской области — проезд по социальной карте.

Бесплатный автобус от Голубого до «Зеленопарка» тоже продолжает работать.

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Метки:
деревня голубое, автобусы в зеленопарк, автобус 1297к
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