У маршрута «Голубое — Зеленопарк» проблемы — перевозчики нарушали условия конкурса и используют неэкологичные автобусы 15.06.2024 ZELENOGRAD.RU

Коммерческий маршрут 1297К от Голубого до Ржавок через Зеленоград курсирует с марта. Эти перевозки проходили через конкурс, организованный областным министерством транспорта. Сейчас Минтранс аннулировал итоги конкурса и решил провести другой. Причина — перевозчики нарушали условия конкурса и используют неэкологичные автобусы.

Конкурс на право работать на этом маршруте прошёл в начале февраля. В нём участвовали компании «Гудвиль» и «Автократ». Комиссия оценивала шансы участников, выставляя им баллы по ряду критериев: опыт перевозок, наличие нужного транспорта (в том числе низкопольного и приспособленного для инвалидов), оборудование в салоне — видеокамеры, кондиционеры, электронные табло, — экокласс автобусов, количество ДТП с пострадавшими по вине участника. Победителем стал «Автократ» — вероятно, потому что заявил большее количество оборудованных всем необходимым микроавтобусов ГАЗель City A68R52 класса Евро-5.

Но в начале марта комиссия собралась снова и передала право работать на маршруте 1297К другому участнику — «Гудвилю». Как выяснилось, «Автократ» не предоставил Минтрансу акт наличия упомянутых микроавтобусов, что должен был сделать в течение месяца после подведения итогов конкурса. Это оценили как «уклонение от права получения свидетельства об осуществлении перевозок».

Через неделю маршрутки стали возить пассажиров. В это же время комиссия приняла решение отстранить «Гудвиль» от перевозок на этом маршруте из-за «недостоверности сведений». А именно: в заявке написали об автобусах экологического класса Евро-5, а приложили копии свидетельств Евро-2. По правилам конкурса, на маршрутах регулярных перевозок должны ходить транспортные средства класса Евро-3 и выше. Таким образом, второго участника тоже отстранили «от участия в конкурсе», а сам конкурс признали несостоявшимся. Но «Гудвиль» подал заявление о получении временного свидетельства о перевозках на этом маршруте, и комиссия его выдала — на срок не более 180 дней. Это допускается и без проведения конкурса, но чем закончилась история с неэкологичными автобусами, неизвестно.

Временное разрешение на перевозки действует до середины сентября. Но уже в июне комиссия Минтранса собралась и решила провести новый конкурс на маршрут 1297К. Пока он не объявлен, однако в компании «Гудвиль» уверены, что при необходимости временное разрешение будет продлено и до завершения конкурса маршрут продолжит работать.

Автобусы 1297К ездят от Голубого до «Зеленопарка» примерно раз в полчаса (хотя по расписанию должны ходить каждые 15 минут). Проезд по всему маршруту стоит 120 рублей, а от Голубого до Крюково — 60. Большую часть пути автобус идёт через Зеленоград, делая остановки на улицах Логвиненко, Новокрюковской, у станции Крюково, на Панфиловском проспекте. Желающих ездить за 120 рублей немного, говорят жители Андреевки — ведь есть бесплатный маршрут из Голубого до «Зеленопарка».

После публикации с «Зеленоград.ру» связался гендиректор перевозчика — материал был скорректирован

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Метки:
деревня голубое, автобусы в зеленопарк, автобус 1297к
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