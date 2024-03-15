Автобусы должны ходить каждые 15 минут, согласно расписанию. Первый автобус из Голубого (остановка «Больница №6) отходит в 6:40 и проезжает через Крюково в 7:20. Последний автобус отходит от «Зеленопарка» в 22:00 и проезжает через Крюково в 22:38



Стоимость проезда из Голубого 60 рублей до Крюково, 120 — до «Зеленопарка», сообщили местные жители.



При этом бесплатный автобус Голубое-Зеленопарк продолжает работать в прежнем режиме, сообщили «Зеленоград.ру» в администрации ТЦ.



Вот маршрут нового автобуса: Больница № 6 — Посёлок — Санаторий — Голубое — Андреевка — Стекловолокно — Дом 12 (Ашан) — Корпус 1407 — Дворец единоборств — Школа искусств — Дежурная аптека — Новокрюковская улица — станция Крюково — Панфиловский проспект — Октябрьская — 12-й микрорайон — Березовая аллея, Дом мебели — 1-й микрорайон — ВНИИПП — Ржавки — Ржавки-2 — ТРЦ Зеленопарк.