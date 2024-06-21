Нарушения участниками условий конкурса на право работать на этом маршруте зафиксировала комиссия областного министерства транспорта. В том числе — отсутствие автобусов экологического класса Евро-5. Не оспаривая этот факт, в руководстве «Гудвиля» отметили, что с низкопольными автобусами класса Евро-5 сейчас проблемы из-за санкций. А расписание не всегда соблюдается из-за периодических пробок по пути следования.

Маршрут 1297К вполне востребован, хоть и не полностью загружен, считают в руководстве «Гудвиль». Цена проезда (120 рублей на всём маршруте) адекватная, поскольку «люди едут [из „Зеленопарка“ ] с сумками, пакетами, которые тоже занимают место в автобусе». Проезд можно оплачивать картой «Тройка-Стрелка», действуют льготы для жителей Московской области — проезд по социальной карты. Маршрут хоть и проходит по территории Зеленограда, но его начальный и конечный пункты находятся в Подмосковье, поэтому формально он областной. Область компенсирует перевозчику затраты на перевозку льготников.

Некоторые жители Андреевки и Голубого пишут в соцсетях, что маршрут 1297К не особо востребован, другие возражают — он разгрузил очереди на автобус 495 из Голубого. Бесплатный автобус из Голубого до «Зеленопарка» тоже продолжает работать.