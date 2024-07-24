Строительство сквозного проезда в 3-м микрорайоне остановлено на неопределенный срок — проект снова оказался негодным 24.07.2024 ZELENOGRAD.RU

Департамент строительства расторг контракт на строительство проезда между Центральным и Московским проспектом, вдоль «Флейты». Работы выполнили меньше, чем на половину. Причина остановки строительства — «невозможность выполнения проектных решений и необходимость корректировки проекта».

О проблемах с проектом подрядчик сообщал ещё полтора года назад — надо было корректировать проект в части строительства тепловых сетей, дождевой канализации, водопровода, а также разработки нового раздела «перенос опор двойного назначения». Вероятно, этого сделано не было и подрядчик больше не мог продолжать работу. О прекращении работ представитель подрядчика рассказывал корреспонденту «Зеленоград.ру» ещё весной: «Нужна корректировка проекта, а денег у них [заказчика] нет».

Сейчас департамент строительства готовит документацию, чтобы наладить временное содержание строительной площадки на период отсутствия подрядчика. Похоже, речь идёт о консервации стройплощадки. На какой срок, непонятно — текущие работы были рассчитаны до середины 2026 года, а теперь надо корректировать проект, а потом вести работы по новому проекту. Это может занять годы.

Жизнь людей вокруг злосчастной стройки — кромешный ад. Фактически перекрытый проезд, груды строительного мусора, поросший травой вырытый грунт, грязь и с трудом разъезжающиеся машины (фото не передают всего ужаса).

Московский стройкомплекс чудовищно оконфузился на этом проекте и сейчас критически важно хотя бы восстановить сносную жизнь людей: закопать всё, что можно зарыть, убрать ограждения, восстановить асфальт, наладить прежнее движение машин и людей и наконец доделать и открыть фактически готовый выезд на Московский проспект.

Проезд между корпусом 360 и домами ЖК «Зеленоград-сити» планировали расширить на одну полосу (для парковки машин), сделать пешеходные переходы, устроить выезд на Московский проспект. Формально проезд строят с 2022 года, фактически до расширения дороги дело ещё не дошло — всё это время прокладывают инженерные сети.

Эпопея с коммуникациями у «Флейты» тянется дольше — с 2007 года. «Главная проблема в том, что на данном объекте реализуются сразу три разных, но очень тесно связанных между собой проекта: капитальный ремонт инженерных сетей, подключение ЖК „Зеленоград-сити“ к городским сетям и реконструкция самого проезда», объясняли в городской администрации.

Год назад зеленоградские чиновники выражали «осторожный оптимизм» по поводу возможности завершения стройки в 2024 году (как он выглядит, смотрите на фото ниже). Непонятно, на чем он был основан, если к тому времени подрядчик уже трижды сообщал о некорректном проекте.

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Метки:
ремонт и строительство дорог, микрорайон 3, сюжет: сквозной проезд от центрального до московского проспекта
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