Департамент строительства расторг контракт на строительство проезда между Центральным и Московским проспектом, вдоль «Флейты». Работы выполнили меньше, чем на половину. Причина остановки строительства — «невозможность выполнения проектных решений и необходимость корректировки проекта».

О проблемах с проектом подрядчик сообщал ещё полтора года назад — надо было корректировать проект в части строительства тепловых сетей, дождевой канализации, водопровода, а также разработки нового раздела «перенос опор двойного назначения». Вероятно, этого сделано не было и подрядчик больше не мог продолжать работу. О прекращении работ представитель подрядчика рассказывал корреспонденту «Зеленоград.ру» ещё весной: «Нужна корректировка проекта, а денег у них [заказчика] нет».

Сейчас департамент строительства готовит документацию, чтобы наладить временное содержание строительной площадки на период отсутствия подрядчика. Похоже, речь идёт о консервации стройплощадки. На какой срок, непонятно — текущие работы были рассчитаны до середины 2026 года, а теперь надо корректировать проект, а потом вести работы по новому проекту. Это может занять годы.

Жизнь людей вокруг злосчастной стройки — кромешный ад. Фактически перекрытый проезд, груды строительного мусора, поросший травой вырытый грунт, грязь и с трудом разъезжающиеся машины (фото не передают всего ужаса).