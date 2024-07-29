Заморозка на неопределенный срок строительства дороги между Центральным и Московским проспектом, вдоль дома «Флейты», поставила местных жителей в ужасное положение — продолжать жить в условиях разрушенной автомобильной и пешеходной инфраструктуры.

Но есть временное решение, которое значительно улучшит ситуацию — открыть фактически готовый выезд на Московский проспект. Здесь надо положить чистовой асфальт, нанести разметку и поставить знаки. Но ещё — согласовать новый проект организации дорожного движения (ПОДД) для этого места и договориться об эксплуатации нового выезда.

Казалось бы, чиновники, работающие в интересах горожан, сейчас только этим и должны заниматься, чтобы успеть до осени, когда ситуация станет вообще катастрофической. Но не тут-то было.

«Зеленоград.ру» спросил префектуру о планах по открытию выезда на Московский проспект и получил короткий, как пощечина, ответ из трёх предложений:

весь этот проезд является объектом незавершенного строительства

имеющимся ПОДД выезд на Московский проспект не предусмотрен

открытие выезда на Московский проспект возможно только после завершения строительства

Переводим на человеческий язык: «Мы всё поломали, но вам придется терпеть, потому что делать временное решение нам лень».

В это же время префект Смирнов регулярно отчитывается, как он контролирует благоустройство в городе. Под одним из таких отчётов жители 3-го микрорайона оставляют десятки комментариев, приглашая префекта в гости. Советуют приезжать на машине в час пик, а пешком приходить в дождь, надев одежду посветлей.