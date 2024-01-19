В мэрии подтвердили, что строительство сквозного проезда между Центральным и Московским проспектами затянется до 2026 года 19.01.2024 ZELENOGRAD.RU

Прокладка инженерных сетей в проезде вдоль «Флейты» тянется не первый год и затянулась в очередной раз — возможно, на два года. В департаменте строительства говорят, что эти работы закончатся только летом 2025 года, а потом уже приступят к расширению дороги — и доделают всё в 2026-м. В префектуре винят в долгострое подрядчиков, но надеются, что стройка завершится всё-таки в 2025-м. В любом случае жителям придется долго мучиться.

Строительство сквозного проезда — это расширение тупиковой дороги вдоль «Флейты» на одну полосу и устройство выезда на Московский проспект между корпусами 351 и 352. Но это невозможно сделать, пока не закончится прокладка разных сетей под землей. Эти работы тянутся больше десяти лет. Стройка по проекту сквозного проезда началась больше года назад. Заявленные поначалу сроки выполнения работ несколько раз переносили, но речь шла о 2024-м. В сентябре в префектуре «с осторожным оптимизмом» сказали, что строители до конца года могут завершить инженерные работы, а в 2024-м — начать и закончить реконструкцию проезда.

Теперь уже про этот год не говорят. Как лучший вариант рассматривается 2025-й, как худший 2026-й. Работы были остановлены в ноябре. «В связи с возникшей необходимостью в корректировке проекта», пояснили «Зеленоград.ру» в департаменте строительства (это заказчик работ). Подрядчика оштрафовали на 100 тысяч рублей за «нарушение требований безопасности строительства, культуры производства и охраны труда на объекте». Что касается срока выполнения работ, то теперь это лето 2026 года. Это срок исполнения всех контрактных обязательств, включая сдачу объекта в эксплуатацию. Прокладку инженерных сетей на объекте планируется завершить во 2 квартале 2025 года. Реконструкция проезда будет завершена не позднее 30 июня 2026 года, сообщили в департаменте.

В префектуре удивились, увидев эту информацию на сайте «Зеленоград.ру» (хотя она есть в соответствующей госзакупке). Потому что в московской адресно-инвестиционной программе (АИП) строительства не заложены бюджетные средства на строительство сквозного проезда в 2026 году. Да, в новой АИП деньги на это строительство заложены до 2025 года включительно. В действующей версии контракта (его уже неоднократно меняли) на строительство — до 2024 года. Но это финансовая история. А сами работы, очевидно, отложены.

Фактически осталось проложить теплотрассу, сообщил «Зеленоград.ру» заместитель префекта по вопросам строительства Дмитрий Морозов. После этого приступят к расширению проезжей части, и эти работы должны выполнить достаточно быстро. «Мы очень надеемся, что строительство полностью завершится в 2025 году», отметил Морозов. История с перекладкой разных подземных сетей — многолетняя. Подрядчика на строительство сквозного проезда тоже нашли только с третьей попытки. Почему другие объекты строят в срок, а то и ударными темпами, а другие превращаются долгострой и становятся «самыми сложными в Зеленограде«? Однозначного ответа на этот вопрос нет. В префектуре говорят — «не сложилось». И подрядчики не могут справиться, приходят-уходят, и сам факт простоя и затягивания работ усугубляет сложность работ с коммуникациями.

Сейчас работы, похоже, возобновляются — в проезде снова показалась строительная техника. Эта стройка изрядно испортила жизнь местным жителям, которые до того несколько лет терпели строительство коммерческого жилого комплекс. Некогда спокойный местный проезд превратился из-за стройки в фактически однополосную дорогу, а количество машин увеличилось в разы. Автомобили и грузовики ездят по тротуару, и никто им в этом не препятствует. Переходить дорогу пешеходам сложно. Во-первых, часть проезда перекрыта строительным забором и переходить просто некуда. Во-вторых, в часы пик плотный поток машин и не даёт это сделать. После настоятельных просьб жителей напротив бывшего клуба «Орлёнок» (отделение школы №1557) сделали разметку пешеходного перехода и поставили знаки, а также поставили в этом месте три полусферы на тротуаре. Чтобы можно было хоть как-то безопасно перейти дорогу и пройти дальше к детскому саду и школе. Автомобилисты на переход практически не реагируют, полусферы выбрасывают сотрудники «Жилищника», которые их и ставили — якобы мешают уборке, — и не возвращают на место.

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Метки:
ремонт и строительство дорог, микрорайон 3, сюжет: сквозной проезд от центрального до московского проспекта
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