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«Здесь есть всё» — Собянин объявил о завершении реконструкции вокзала в Крюково 22.12.2023 ZELENOGRAD.RU

Об этом мэр сказал, открывая «интеграционный вестибюль» — переход из вокзала к остановкам на Крюковской эстакаде. Он стал «завершающим этапом формирования московского городского вокзала» в Зеленограде.

«По сути дела это новый стандарт московского городского вокзала, — сказал Собянин. — Здесь есть все: начиная от посадки в вагоны пригородного сообщения, вагоны МЦД и пересадки на городской пассажирский транспорт. Ну и здесь сделаны заделы для того, чтобы в последующем уже работать над проектом высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург».

Входит ли в эти «заделы» монтаж отопления на вокзале, где недавно выпадал снег, и теплая ли на мэре куртка, не сообщается.

Глава РЖД Белозеров отметил, что за несколько месяцев с момента открытия вокзала пассажиропоток вырос на 20%. Возможно, в РЖД рассчитывали на еще больший рост пассажиропотока — что люди своими телами нагреют воздух на вокзале. Ведь именно РЖД выбрало проектное решение, не предусматривающее отопление. «В построенном конкорсе выполнены проектные решения, позволяющие поддерживать температуру, необходимую для обеспечения работоспособности систем», поясняли раньше в РЖД и отмечали, что проект согасован с мэрией.

Как бы там ни было, зеленоградский вокзал теперь вряд ли будет под пристальным вниманием мэра, которого теперь занимают планы полностью обновить подвижной состав на МЦД-3 в следующем году, а в будущем продлить эту линию до Твери.

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Метки:
станция крюково
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In -cognitus
2 часа назад
специально в теплую погоду припёрлись и потеплее оделись
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«Здесь есть всё» — Собянин объявил о завершении реконструкции вокзала в Крюково Новости
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