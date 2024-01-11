Строительство сквозного проезда между Центральным и Московским проспектами заморожено. Работы могут затянуться еще на два года 11.01.2024 ZELENOGRAD.RU

Сквозной проезд в 3-м микрорайоне, между «Флейтой» и ЖК «Зеленоград-сити», начали строить больше года назад. Точнее, начали прокладывать инженерные сети. По определению префектуры, это самый сложный строительный объект в Зеленограде, но его собирались закончить в 2024 году. Однако что-то снова пошло не так: с ноября работы не ведутся, подрядчика штрафовали за неисполнение контракта, а срок завершения всех работ теперь — середина 2026 года.

Строительство сквозного проезда — это расширение тупиковой дороги вдоль «Флейты» на одну полосу и устройство выезда на Московский проспект между корпусами 351 и 352. Но до того надо проложить теплосети, канализацию, водопровод и прочие коммуникации. Весной прошлого года говорили, что собственно проезд начнут строить в августе, к апрелю 2024-го закончат все работы. В августе перенесли начало работ на ноябрь, а общий срок завершения работ сдвинули на лето. В сентябре в префектуре «с осторожным оптимизмом» сказали, что строители до конца года могут завершить инженерные работы, а в 2024-м — начать и закончить реконструкцию проезда.

На деле инженерные сети не доделаны, работы остановились в ноябре. Договор между заказчиком (департаментом строительства) и подрядчиком (ООО ГК «Стройэлектромонтаж») дополняли и обновляли несколько раз. Очередные изменения произошли в декабре: подрядчику выписали штраф 100 тысяч рублей за «ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом». Что конкретно строители сделали не так, пока неизвестно. Общий срок завершения работ по действующей версии контракта — 30 июня 2026 года. Это дата, когда должно быть закончено всё — проложены коммуникации, построен сквозной проезд с тротуарами и переходами, подписан акт приемки работ. Фактически работы могут закончиться и раньше, потому что процесс сдачи строительного объекта заказчику занимает какое-то время. Но уже не верится.

«Главная проблема в том, что на данном объекте реализуются сразу три разных, но очень тесно связанных между собой проекта: капитальный ремонт инженерных сетей, подключение ЖК „Зеленоград-сити“ к городским сетям и реконструкция самого проезда», объяснили ранее в префектуре. Сам факт соседства работ не объясняет причины (или причин) многолетней истории с перекладкой сетей и неоднократной смены подрядчиков — как по сетям, так и по проезду.

Сейчас проезд по-прежнему раскопан и сужен с обеих сторон, машины заезжают на тротуары, проезжая часть плохо видна пешеходам из-за припаркованного транспорта и строительных заборов.

Что именно произошло, уточним у заказчика и вернемся с ответом.

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Метки:
ремонт и строительство дорог, микрорайон 3, сюжет: сквозной проезд от центрального до московского проспекта
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