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Строительство сквозного проезда между Центральным и Московским проспектами снова откладывается 27.09.2022 ZELENOGRAD.RU

Объявлен новый тендер на расширение дороги между «Флейтой» и ЖК «Зеленоград-сити» в 3-м микрорайоне. Это третья попытка найти подрядчика работ. Первый ушёл сам, а со вторым чиновники почти уже заключили контракт, но Главконтроль его отменил — нашёл нарушения.

Тупиковый местный проезд от Центрального проспекта вдоль «Флейты» — корпуса 360 — собираются расширить на одну полосу и сделать выезд на Московский проспект между корпусами 351 и 352. Таким образом он станет сквозной дорогой. Она нужна для построенного нового жилого комплекса «Зеленоград-сити» — число жителей и машин в этом месте значительно выросло. Дополнительную полосу отдают под парковку. В проезде устроят пешеходные переходы.

А пока вдоль проезда занимаются благоустройством — подсыпают землю для газонов, перекладывают плитку на дорожках от ЖК «Зеленоград-сити». Всё это с большой вероятностью могут порушить при расширении дороги. В подъездах «Флейты» уже появилось объявление от «Жилищника» об устройстве временных пешеходных дорожек на время реконструкции проезда — будто работы уже ведутся. Никаких признаков этих работ пока не наблюдается.

История с поиском подрядчика тянется почти год. Пришедший по конкурсу подрядчик сначала не мог приступить к работе из-за отсутствия документации и незавершенной прокладки инженерных коммуникаций. А потом и вовсе ушёл, потому что «невозможно работать» — по его словам, как раз из-за этих недоделанных коммуникаций для домов 3-го микрорайона. Правда, у префектуры было иное мнение. «Ничто не мешает приступить к работам», ответили тогда на вопрос «Зеленоград.ру» в городской администрации. Эпопея с коммуникациями тянется с 2007 года.

Пока расторгали контракт, прошло еще время. В августе объявили новый конкурс, увеличив стоимость работ с 341 до 365 миллионов рублей. На конкурс была подана одна заявка — от компании «Стройэлектромонтаж». С ней департамент строительства как заказчик и должен был бы заключить контракт. Его проект уже был готов, в сентябре планировалось начать стройку. Дело было за малым — согласовать заключение контракта с Главным контрольным управлением Москвы — ведомство контролирует соблюдение законности при госзакупках. А Главконтроль отказал в согласовании. Там нашли нарушения закона о контрактной системе — заказчик неправильно прописал порядок оценки заявок участников. А конкретно не прописал, что у подрядчика должен быть опыт сноса объекта капитального строительства (дороги в том числе). При этом опыт строительства, реконструкции, капитального ремонта такового объекта прописан был. В нашем случае это означает, вероятно, что прежде чем расширить дорогу, надо её сломать. А у «Стройэлектромонтажа» такого опыта нет. В итоге контракт не заключили, а Главконтроль усмотрел в процедуре административное правонарушение.

Сейчас снова объявлен тендер, с той же начальной ценой — 365,4 миллиона рублей. Подрядчика должны определить в середине октября. Работы рассчитаны на полтора года.

Те самые инженерные коммуникации, мешающие расширению и строительству дороги, еще надо доделать. «Там [на коммуникациях] уже работало три подрядчика, все они оказались несостоятельны и ничего не получили, — рассказал ранее „Зеленоград.ру“ источник в префектуре. — Однако теперь технический заказчик и на перекладку коммуникаций, и на строительство дороги — одна компания, это выгодно и правильно, потому что многие работы можно запараллелить».

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Метки:
ремонт и строительство дорог, микрорайон 3, сюжет: сквозной проезд от центрального до московского проспекта
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