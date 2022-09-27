История с поиском подрядчика тянется почти год. Пришедший по конкурсу подрядчик сначала не мог приступить к работе из-за отсутствия документации и незавершенной прокладки инженерных коммуникаций. А потом и вовсе ушёл, потому что «невозможно работать» — по его словам, как раз из-за этих недоделанных коммуникаций для домов 3-го микрорайона. Правда, у префектуры было иное мнение. «Ничто не мешает приступить к работам», ответили тогда на вопрос «Зеленоград.ру» в городской администрации. Эпопея с коммуникациями тянется с 2007 года.

Пока расторгали контракт, прошло еще время. В августе объявили новый конкурс, увеличив стоимость работ с 341 до 365 миллионов рублей. На конкурс была подана одна заявка — от компании «Стройэлектромонтаж». С ней департамент строительства как заказчик и должен был бы заключить контракт. Его проект уже был готов, в сентябре планировалось начать стройку. Дело было за малым — согласовать заключение контракта с Главным контрольным управлением Москвы — ведомство контролирует соблюдение законности при госзакупках. А Главконтроль отказал в согласовании. Там нашли нарушения закона о контрактной системе — заказчик неправильно прописал порядок оценки заявок участников. А конкретно не прописал, что у подрядчика должен быть опыт сноса объекта капитального строительства (дороги в том числе). При этом опыт строительства, реконструкции, капитального ремонта такового объекта прописан был. В нашем случае это означает, вероятно, что прежде чем расширить дорогу, надо её сломать. А у «Стройэлектромонтажа» такого опыта нет. В итоге контракт не заключили, а Главконтроль усмотрел в процедуре административное правонарушение.

Сейчас снова объявлен тендер, с той же начальной ценой — 365,4 миллиона рублей. Подрядчика должны определить в середине октября. Работы рассчитаны на полтора года.

Те самые инженерные коммуникации, мешающие расширению и строительству дороги, еще надо доделать. «Там [на коммуникациях] уже работало три подрядчика, все они оказались несостоятельны и ничего не получили, — рассказал ранее „Зеленоград.ру“ источник в префектуре. — Однако теперь технический заказчик и на перекладку коммуникаций, и на строительство дороги — одна компания, это выгодно и правильно, потому что многие работы можно запараллелить».