О сроках постройки сквозного проезда между Центральным и Московским проспектами чиновники говорят туманно, но «с осторожным оптимизмом». Возможно, в следующем году этот самый «сложный сложный объект» закончат 28.09.2023 ZELENOGRAD.RU

С «осторожным оптимизмом» называют 2024 год как дату завершения стройки в 3-м микрорайоне, между «Флейтой» и ЖК «Зеленоград-сити», в префектуре. Ранее обещали закончить все работы к следующему июню, но теперь остерегаются называть конкретный месяц. В префектуре говорят, что это самый сложный строительный объект в Зеленограде, но рабочие справляются «неплохо».

Сквозной проезд делают вместо тупикового для жителей нового ЖК в 3-м микрорайоне. Формально его строят с ноября прошлого года, фактически до расширения дороги дело ещё не дошло. Всё это время прокладывают инженерные сети. «Объект долгие годы остается самым сложным в Зеленограде. Перекладку сетей здесь начали еще 12 лет назад», признали в префектуре, не уточнив, почему же все эти годы эти работы не могли выполнить. На самом деле эпопея с коммуникациями у «Флейты» тянется дольше — с 2007 года.

«Главная проблема в том, что на данном объекте реализуются сразу три разных, но очень тесно связанных между собой проекта: капитальный ремонт инженерных сетей, подключение ЖК „Зеленоград-сити“ к городским сетям и реконструкция самого проезда», объясняют в администрации. Сам факт соседства работ не объясняет причины (или причин) многолетней истории с перекладкой сетей и неоднократной смены подрядчиков — как по сетям, так и по проезду. Тем более, расширять дорогу еще и не начинали: «Зампрефекта Дмитрий Морозов с „осторожным оптимизмом“ сообщил, что задача — до конца года полностью закрыть вопросы с инженерией, а в 2024 году начать и закончить реконструкцию проезда». Отмечается, правда, что работающие сейчас строители «показывают себя неплохо».

Проезд между корпусом 360 и домами ЖК «Зеленоград-сити» расширят на одну полосу (для парковки машин), сделают нерегулируемые пешеходные переходы, устроят выезд на Московский проспект между корпусами 351 и 352. Он же въезд — движение в обе стороны двустороннее. Хотя четыре года назад префект Анатолий Смирнов говорил, что движение будет односторонним: въезд с Центрального проспекта, выезд на Московский. Въезд и выезд с обеих сторон, с Центрального и Московского проспектов, сделает внутрирайонную дорогу дублёром магистральной — Савёлкинского проезда.

Сейчас проезд раскопан и сужен с обеих сторон, машины заезжают на тротуары, проезжая часть плохо видна пешеходам из-за припаркованного транспорта и заборов.

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Метки:
ремонт и строительство дорог, микрорайон 3, сюжет: сквозной проезд от центрального до московского проспекта
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