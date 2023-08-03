В июне департамент заключил дополнительное соглашение с подрядчиком работ — компанией «Стройэлектромонтаж». Изменения в госконтракте связаны с необходимостью разукрупнения видов работ по устройству автомобильной дороги в смете контракта, уточнили в ведомстве.

Между «Флейтой» и ЖК «Зеленоград-сити» построят вместо тупикового сквозной проезд — с выездом на Московский и Центральный проспекты, фактически дублер Савелкинского проезда. Дорогу расширят на одну полосу, которую планируют использовать для парковки. Сейчас раскопано и огорожено по обеим сторонам дороги. Проезд затруднен, с проходом сложно — машины часто разъезжаются прямо по тротуару. Ситуация ухудшится осенью, когда люди вернутся из отпусков и с каникул, дети пойдут в школы и детские сады. В префектуре не видят проблемы, лишь советуют водителям парковаться на Центральной площади, а пешеходам обходить стройку по пешеходной зоне со стороны Савелкинского проезда. Естественно, никто так далеко машину не ставит и таким кружным путем не ходит. Безопасностью движения никто не озабочен, пешеходных переходов нет, каких-либо ограничителей скорости тоже нет.