Сроки строительства дублера Савёлкинского проезда сдвинули на несколько месяцев 03.08.2023 ZELENOGRAD.RU

Сквозной проезд между Центральным и Московским проспектами строят между «Флейтой» и ЖК «Зеленоград Сити» уже более полугода. Но до строительства и расширения собственно дороги дело еще не дошло — всё это время прокладывают теплосети, канализацию, водопровод и прочие сети. Весной говорили, что проезд начнут строить в августе, теперь это перенесли на ноябрь, а общий срок завершения работ сдвинулся на лето 2024 года.

Сейчас идет процесс устройства наружного освещения, перекладываются кабельные линии, строится тепловая сеть и дождевая канализация, сообщили «Зеленоград.ру» в пресс-службе департамента строительства. Завершить строительство инженерных коммуникаций планируется в октябре. В ноябре намечено выполнить планировочные и укрепительные работы для автомобильной дороги. А «устройство дорожной одежды» — в следующем году (месяц не назвали, но обычно такие работы зимой не делают). Ввод объекта, по нынешним планам, — июнь 2024-го.

В апреле сроки выглядели иначе: к строительству (расширению) проезда обещали приступить в августе, а параллельно доделывать коммуникации — до февраля. И закончить всю стройку тоже в феврале, а затем сдать объект не позже апреля. Почему изменились сроки, в департаменте не уточнили. Но отметили, что отставания от графика работ нет.

В июне департамент заключил дополнительное соглашение с подрядчиком работ — компанией «Стройэлектромонтаж». Изменения в госконтракте связаны с необходимостью разукрупнения видов работ по устройству автомобильной дороги в смете контракта, уточнили в ведомстве.

Между «Флейтой» и ЖК «Зеленоград-сити» построят вместо тупикового сквозной проезд — с выездом на Московский и Центральный проспекты, фактически дублер Савелкинского проезда. Дорогу расширят на одну полосу, которую планируют использовать для парковки. Сейчас раскопано и огорожено по обеим сторонам дороги. Проезд затруднен, с проходом сложно — машины часто разъезжаются прямо по тротуару. Ситуация ухудшится осенью, когда люди вернутся из отпусков и с каникул, дети пойдут в школы и детские сады. В префектуре не видят проблемы, лишь советуют водителям парковаться на Центральной площади, а пешеходам обходить стройку по пешеходной зоне со стороны Савелкинского проезда. Естественно, никто так далеко машину не ставит и таким кружным путем не ходит. Безопасностью движения никто не озабочен, пешеходных переходов нет, каких-либо ограничителей скорости тоже нет.

Из-за стройки возле «Флейты» и новостроек много грязи, особенно в дождливую погоду. Строительная техника разворотила газоны. А местные жители «пожаловались на летящие в машины «камни в кулак» от работающего возле парковки экскаватора.

В процессе стройки вдоль дороги появились байпасы — выведенные наружу трубы, портящие вид улицы. В департаменте строительства сообщили, что их сделали для временного отопления на период переустройство основной линии теплосети. И заверили, что байпасы уберут, когда закончится переустройство тепловых сетей.

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Метки:
ремонт и строительство дорог, микрорайон 3, сюжет: сквозной проезд от центрального до московского проспекта
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