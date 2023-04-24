Сквозной проезд между Центральным и Московским проспектами строят между «Флейтой» и ЖК «Зеленоград Сити». Уже четыре месяца разрыты большие участки вдоль почти всей дороги, в том числе на въезде у Центрального проспекта и будущем выезде на Московский проспект между корпусами 351 и 352. Проезд по этой дороге сейчас затруднен, с проходом сложно — машины часто разъезжаются прямо по тротуару. Переходить дорогу непросто: в пиковые часы, особенно утром, транспорт идет сплошным потоком, пешеходов не пропускают. Обзор затруднен из-за припаркованного вдоль проезда транспорта.

Сейчас продолжается устройство дождевой и городской канализации, водопровода, электро- и тепловых сетей. Срок завершения строительно-монтажных работ — февраль 2024 года, сообщили «Зеленоград.ру» в департаменте строительства.

К строительству (расширению) автомобильной дороги планируют приступить в августе. Всю стройку закончат не раньше февраля 2024 года. А срок в части передачи объекта со всей исполнительной документацией — апрель 2024 года. После завершения стройки еще будут благоустраивать территорию. В данный момент работы идут по графику, отставания нет.

В результате местный проезд от Центрального проспекта вдоль «Флейты» и ЖК «Зеленоград-сити» расширят на одну полосу и построят выезд на Московский проспект. Таким образом он станет сквозной дорогой — фактически дублером Савёлкинского проезда.

На время работ в префектуре советуют водителям парковаться на Центральной площади, а пешеходам обходить стройку по пешеходной зоне со стороны Савелкинского проезда. Естественно, никто так далеко машину не ставит и таким кружным путем не ходит. Безопасностью движения никто не озабочен, пешеходных переходов нет, каких-либо ограничителей скорости тоже нет.