Сквозной проезд между Центральным и Московским проспектами строят в 3-м микрорайоне. Сейчас разрыты большие участки как у корпуса 360, так и возле ЖК «Зеленоград-сити». А также между корпусами 351 и 352, где сделают выезд на Московский проспект.

Но это ещё не дорожные работы — пока это прокладка инженерных сетей, пояснили «Зеленоград.ру» сотрудники подрядной организации. Предстоит переустроить водопровод, теплосети, кабельные линии, освещение, ливневую канализацию. Собственно расширение дороги начнется не раньше весны.

Пока еще по проезду можно пройти. Хотя ходить здесь очень неудобно — из-за частично перегороженных или вовсе отсутствующих тротуаров и работающей техники. В часы пик перейти дорогу сложно из-за массово едущих по тротуарам машин. Для пешеходов на время интенсивных работ обещают сделать временные дорожки. Пока доски для прохода положили только возле бывшего ДЮЦ «Орленок» и корпуса 339А — здесь в очередной раз раскопали землю, под которой проходят коммуникации.

Местный проезд от Центрального проспекта вдоль «Флейты» (корпуса 360), который сейчас заканчивается тупиком, собираются расширить на одну полосу и сделать выезд на Московский проспект между корпусами 351 и 352. Таким образом он станет сквозной дорогой — фактически дублером Савёлкинского проезда.

Дополнительную полосу отдадут под парковку. Расчетная скорость движения в проезде, по проекту, будет 20 км/ч. Движение грузового транспорта будет запрещено. На дороге устроят пешеходные переходы — напротив 7, 4 и 1-го подъездов «Флейты» и между корпусами 351 и 352. Также предусмотрена установка «лежачих полицейских». Закончить все работы, включая благоустройство, планируют к апрелю 2024 года.