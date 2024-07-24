Речь идет о мусорной площадке на улице Заводской, между старым мостом и Малино. Как минимум с начала лета она регулярно оказывается завалена мусором сверх всякой меры и больше напоминает свалку.

После нашей публикации, сотрудники управы выяснили, что на эту контейнерную площадку «неустановленные лица регулярно сбрасывают мусор». Это похоже на правду — жилых домов в округе немного, а судя по количеству мусора, свозят его сюда машинами.

Сейчас очередной мусор увезли, а управа направила заявку на установку видеокамеры, которая позволит найти машину, сбрасывающую нелегальный мусор, сообщили «Зеленоград.ру» в префектуре. Когда поставят камеру, не уточнили.

Это уже не первый случай, когда для поиска организатора стихийной свалки пытаются использовать видеонаблюдения. Например, прошлой осенью по просьбе префектуры Центр организации дорожного движения поставил камеру на Фирсановском шоссе, где тоже неизвестные злоумышленники сбрасывали мусор.

Наказание может быть серьёзным. Штраф за разгрузку мусора в неположенных местах с грузовика составляет от 50 до 120 тысяч. За повторные нарушения — в два раза выше и конфискация транспорта. А за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами штраф от 100 до 250 тысяч.