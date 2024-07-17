Настоящую свалку обнаружила читательница «Зеленоград.ру» между старым мостом и Малино, рядом с Заводской улицей. Свалка увеличивается и уже «захватила» пешеходную дорожку. Вывозят её примерно раз в неделю — после жалоб.

С начала июля было уже две жалобы на мусорные завалы на портале «Наш город». 1-го июля об этом сообщила Евгения, а через два дня директор «Жилищника» Дударов ответил, что «замечание устранено, мусор вывезен». Но через четыре дня здесь снова были горы мусора — на это обратил внимание Александр. Директор «Жилищника» снова отчитался своим «устранено-вывезен». Но прошло три дня и никогда такого не было — и вот опять.

Такие же жалобы от разных людей поступали в «Наш город» весь июнь. Что случилось — не хватает рук и техники, чтобы вовремя вывозить мусор? Непонятно — спросим в префектуре и вернемся с ответом.