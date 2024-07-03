«Издалека все красиво смотрится, а зайдешь и ужаснешься». Парк Победы снова (третий год) завален мусором, который не успевают убирать 03.07.2024 ZELENOGRAD.RU

Знаете, в чем принципиальная разница между этими тремя фотографиями? Они сделаны в 2022, 2023 и 2024-м годах в парке Победы. Где какой год не имеет значения, ведь ситуация не меняется — зеленоградская администрация годами не может наладить уборку парка и своевременный вывоз мусора. Вчера мусора на набережной скопилось столько, что он даже устроил массовый заплыв по пруду.

В чем проблема, непонятно. Директор учреждения «Автомобильные дороги» Карпов на жалобы скупо отвечает «работы по уборке мусора выполнены» и прикладывает фотографию пустой урны. Всё хорошо до тех пор, пока урна снова не наполнится.

«Сегодня утром впервые за несколько лет прошлись по парку и была поражена грязи, — пишет наша читательница Ольга в зеленоградском чате. — Все урны переполнены, мусора больше, чем они способны вместить. На газоне лежат мешки с мусором, но, видимо, со вчерашнего дня остались, так как утром следов уборки не было. Девушка сидит на лавке, читает книгу — идиллия, но рядом с ней гора мусора. Дети купаются, но на набережной разбросаны бутылки, фантики, битое стекло. У меня просто шок. С дороги, издалека все красиво смотрится, а в парк зайдешь и ужаснешься. Не пойду больше в этот парк. Да, можно валить вину на отдыхающих, но мне некуда было выбросить фантик в этом парке, кроме как засунуть в свою сумку».

Если не хватает людей для регулярной уборки, то что мешает хотя бы заменить эти маленькие урны на более вместительные?

Обычно в таких ситуациях мы советуем вам писать жалобы на портал «Наш город», но, похоже, этим проблему уже не решить (хотя жаловаться надо). Будем выяснять в префектуре и мэрии, что поломалось в уборке парка. Если вы что-то знаете или имеете отношение к работе зеленоградских ГБУ «Автомобильные дороги» или «Жилищника» в части уборки закрепленных за ними территорий, пожалуйста, напишите нам в редакцию в телеграм/ватсап 8-926-100-81-67 или на news@zelenograd.ru (всё конфиденциально)

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Метки:
вывоз и утилизация мусора, парк победы
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«Издалека все красиво смотрится, а зайдешь и ужаснешься». Парк Победы снова (третий год) завален мусором, который не успевают убирать Истории
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