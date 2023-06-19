После погожих выходных впечатления горожан о городских парках и зонах отдыха — это яркие эмоции не только от приятно проведённого времени, но и от переполненных урн и просто свалок мусора. Из года в год проблема повторяется. Людям уже кажется, что по выходным совсем перестали убирать, вместо усиления уборки из-за отдыхающих. В городских и районных чатах — фотографии из парка Победы, с Чёрного и Школьного озера, и даже с автобусных остановок.
Очевидно, что с уборкой мусора не справляются — если Центральный проспект и площадь Юности к 11 утра понедельника были вычищены, а мусор сложен в пластиковые мешки, то на Московском проспекте и улице Юности урны всё ещё завалены вчерашним мусором.
Урны в парке Победы заполнены до отказа, «с горкой», и эти горки раздувает каждым порывом ветра. Мусор валяется вокруг урн или заботливо сложен в пакеты, которые оставляют рядом с ними.
Объем отходов такой, что вместо урн тут были бы уместны большие баки, а лучше всего — контейнеры для раздельного сбора мусора. Особенно это стало актуально в нынешнем году: большая часть мусора — пустые прозрачные пластиковые стаканчики из-под мороженого, которое продают в парке с тележек. Раньше мороженое продавалось в вафельных стаканчиках или рожках, но теперь продавцы по неизвестной причине перешли на одноразовые. Тип упаковки условиями торговли с тележек не регламентирован, сообщил в ответ на запрос редакции зампрефекта Дмитрий Лавров.
Внимание префектуры к проблеме пустых стаканчиков привлекла еще после майских праздников Анна Р. «Количество стаканчиков значительно превышает количество урн, стаканчики разлетаются по парку, попадают в пруд, детская площадка выглядит ужасно грязно. Пожалуйста, примите меры. Пусть поставщик сделает выбор в пользу более безопасной упаковки или организует ее сбор самостоятельно и передает на переработку» , — написала она в префектуру. А там ответили, что «провели работу с предпринимателем», который реализует мороженое в парке Победы — он должен установить дополнительные урны у тележек «Мороженое» и самостоятельно утилизировать упаковку. Как в префектуре представляют «самостоятельную утилизацию», непонятно — вряд ли продавец будет бегать по всему парки и собирать «свои» стаканчики в свою урну.
Попытались решить и общую проблему с вывозом мусора — городская администрация предупредила организации, которые отвечают за содержание, уборку и эксплуатацию парка Победы («Жилищник ЗелАО», «Автомобильные дороги ЗелАО» и «Мосприроду»), «о неукоснительном соблюдении регламентных работ».
Но подобные ритуальные предупреждения не приносят результатов — год назад «Зеленоград.ру» писал о проблеме, но ничего не изменилось. Как только устанавливается хорошая погода или наступают праздники, число отдыхающих резко возрастает — и количество невывезенного мусора зашкаливает. Очевидно, в такие дни работу коммунальных служб надо усиливать, как это делают, например, во время снегопадов. Представьте, что будет на дорогах, если снег убирать по единым правилам, вне зависимости от погоды.
Предусматривает ли существующий регламент усиление уборки мусора в выходные и праздники, а если нет — то почему, «Зеленоград.ру» узнает у префектуры и обслуживающих организаций.
Чтобы городские власти системно занялись исправлением этой проблемы, им нужны сигналы, что проблема актуальна. Чем больше их будет, тем больше вероятность реакции. Поэтому, если вы увидели переполненную урну или неубранный мусор сделайте фотографию и отправьте жалобу:
- на портал «Наш город» (выберите категории «неубранная городская/дворовая территория» или «захламление территории» в зависимости от того, где обнаружена проблема)
- в префектуру через сайт
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