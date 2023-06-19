Внимание префектуры к проблеме пустых стаканчиков привлекла еще после майских праздников Анна Р. «Количество стаканчиков значительно превышает количество урн, стаканчики разлетаются по парку, попадают в пруд, детская площадка выглядит ужасно грязно. Пожалуйста, примите меры. Пусть поставщик сделает выбор в пользу более безопасной упаковки или организует ее сбор самостоятельно и передает на переработку» , — написала она в префектуру. А там ответили, что «провели работу с предпринимателем», который реализует мороженое в парке Победы — он должен установить дополнительные урны у тележек «Мороженое» и самостоятельно утилизировать упаковку. Как в префектуре представляют «самостоятельную утилизацию», непонятно — вряд ли продавец будет бегать по всему парки и собирать «свои» стаканчики в свою урну.

Попытались решить и общую проблему с вывозом мусора — городская администрация предупредила организации, которые отвечают за содержание, уборку и эксплуатацию парка Победы («Жилищник ЗелАО», «Автомобильные дороги ЗелАО» и «Мосприроду»), «о неукоснительном соблюдении регламентных работ».

Но подобные ритуальные предупреждения не приносят результатов — год назад «Зеленоград.ру» писал о проблеме, но ничего не изменилось. Как только устанавливается хорошая погода или наступают праздники, число отдыхающих резко возрастает — и количество невывезенного мусора зашкаливает. Очевидно, в такие дни работу коммунальных служб надо усиливать, как это делают, например, во время снегопадов. Представьте, что будет на дорогах, если снег убирать по единым правилам, вне зависимости от погоды.

Предусматривает ли существующий регламент усиление уборки мусора в выходные и праздники, а если нет — то почему, «Зеленоград.ру» узнает у префектуры и обслуживающих организаций.