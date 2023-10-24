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На месте нелегальных свалок на окраине Зеленограда поставили камеры, чтобы вычислить нарушителей 24.10.2023 ZELENOGRAD.RU

Префектура обратилась в Центр организации дорожного движения с просьбой установить наблюдение за местами несанкционированного сброса мусора рядом с Фирсановским шоссе на Восточной коммунальной зоне.

«Смонтировали три камеры, одна с нейросетями, как на МКАД, — рассказал гендиректор компании „Спецдорпроект“ Константин Антонович». — Как только эти нехорошие люди приедут, будем фиксировать номера и потом полиция будет их наказывать".

Раньше в полиции отказались возбуждать уголовное дело по заявлению управы, хотя те передали им фото и видео предполагаемых нарушителей. Возможно, в следующий раз доказательств будет больше и полиция все-таки начнет работать.

Нелегальные мусорщики наглеют — недавно три грузовика сбросили строительный мусор прямо на МКАД. Камеры их тоже засекли, есть видеозапись, известны номера машин и маршрут их следования, материалы переданы для дальнейших разбирательств, но о последствиях пока ничего неизвестно, хотя за этими машинами уже числится сорок штрафов.

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Метки:
вывоз и утилизация мусора, восточная коммунальная зона, камеры видеонаблюдения, свалка
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Обсуждение
Михаил Бакшаев
24 октября
Как обычно надо всё при всё предоставить мусорским, чтоб начали работать) Или не хотят мешать своим побратимым складироваться в Зелеке
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