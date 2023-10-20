За уборку мусорной свалки в Зеленограде из бюджета заплатят миллион рублей. Возможно, не в последний раз — полиция не стала искать нарушителей 20.10.2023 ZELENOGRAD.RU

Контракт на вывоз 1100 тонн мусора из Восточной коммунальной зоны заключила управа района. За эту работу заплатят 1,1 млн рублей. По контракту мусор должны вывезти до 24 октября.

Сваливать мусор между Фирсановским шоссе и коттеджным поселком начали ещё летом. Земля эта ничейная, ни за какой организацией не закреплена (бесхозяйная), дополнительных денег на ликвидацию несанкционированных свалок у коммунальных учреждений Зеленограда нет. Поэтому уборка мусора так затянулась — пришлось искать деньги и выбирать подрядчика.

Однако расслабляться рано — территорию очистят и нелегальные мусорщики могут снова поехать в Зеленоград. Ничто не мешает им это сделать. Управа написала заявление в полицию, передала фото и видео предполагаемых нарушителей, но там отказались возбуждать уголовное дело (о причине отказа спросим полицию). Теперь префектура попросила прокуратуру провести проверку.

Получается интересная схема — неизвестные сваливают мусор в нашем городе, управа убирает за ними за наши деньги, а полиция бездействует. От такой безнаказанности нелегальные мусорщики, возможно, совсем обнаглеют и Зеленограду стоит ждать новых и новых свалок.

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Метки:
вывоз и утилизация мусора, восточная коммунальная зона, свалка
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