Сваливать мусор между Фирсановским шоссе и коттеджным поселком начали ещё летом. Земля эта ничейная, ни за какой организацией не закреплена (бесхозяйная), дополнительных денег на ликвидацию несанкционированных свалок у коммунальных учреждений Зеленограда нет. Поэтому уборка мусора так затянулась — пришлось искать деньги и выбирать подрядчика.

Однако расслабляться рано — территорию очистят и нелегальные мусорщики могут снова поехать в Зеленоград. Ничто не мешает им это сделать. Управа написала заявление в полицию, передала фото и видео предполагаемых нарушителей, но там отказались возбуждать уголовное дело (о причине отказа спросим полицию). Теперь префектура попросила прокуратуру провести проверку.

Получается интересная схема — неизвестные сваливают мусор в нашем городе, управа убирает за ними за наши деньги, а полиция бездействует. От такой безнаказанности нелегальные мусорщики, возможно, совсем обнаглеют и Зеленограду стоит ждать новых и новых свалок.