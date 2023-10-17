В конце сентября уже другой заместитель префекта — Андрей Новожилов — сообщил, что управа получила бюджетное финансирование для очистки территории и теперь надо провести аукцион по выбору подрядчика. И опять предложил подождать до конца октября. Но глава управы опять назвал другой срок — 4 декабря. Кому верить, непонятно.

При этом мы не нашли подобного аукциона среди тех, что в последнее время разместила управа или другие организации, которые могли бы выступить заказчиком этих работ. «Зеленоград.ру» направит запрос в префектуру, чтобы уточнить информацию.

Как бы там ни было, никуда не годится, если каждый раз, когда несанкционированная свалка будет появляться на территории Зеленограда, придётся ждать несколько месяцев. Тем более, свалки строительного мусора стали появляться в Зеленограде всё чаще. Летом относительно небольшая свалка появилась прямо в центре города, рядом с площадью Юности (правда, её быстро убрали), недавно мусор нашли возле 23-го микрорайона.

Откуда такая активность нарушителей, непонятно. Возможно, они поехали в Зеленоград, потому что их здорово прижали в Московской области, а здесь к нашествию мусорных самосвалов оказались не готовы.