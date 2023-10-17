О навале строительного мусора на Восточной зоне, возле Фирсановского шоссе впервые стало известно в июле. Мусор привозили по ночам, судя по объему — несколько десятков машин. Ещё одна точка появилась рядом с заправкой «Лукойл» и приютом для животных.
В середине августа зампрефекта Олег Панин в ответ на жалобу местных жителей сообщил, что в полицию направлено письмо для поиска тех, кто свозит сюда мусор, и даже «фото и видеофиксации предполагаемых нарушителей». Управа перекрыла проезд к участку со стороны очистных сооружений и установила шлагбаум. Но убрать свалку сразу не смогли — траты на такие работы, видимо, не были предусмотрены. «Прорабатывается вопрос определения источника финансирования», сообщил Панин и предложил подождать конца октября. При этом в начале августа глава управы Костин в ответе на портале «Наш город» называл другой срок — конец сентября (на запрос редакции в управе ранее не ответили).
Между тем огромные кучи мусора продолжали появляться почти каждую ночь, рассказала «Зеленоград.ру» жительница поселка «Елинская слобода», до которого от свалки около 300 метров. «Красивейшее место на берегу реки Сходня превратилось в мусорный полигон, а выезд из поселка в проезд через горы мусора».
В конце сентября уже другой заместитель префекта — Андрей Новожилов — сообщил, что управа получила бюджетное финансирование для очистки территории и теперь надо провести аукцион по выбору подрядчика. И опять предложил подождать до конца октября. Но глава управы опять назвал другой срок — 4 декабря. Кому верить, непонятно.
При этом мы не нашли подобного аукциона среди тех, что в последнее время разместила управа или другие организации, которые могли бы выступить заказчиком этих работ. «Зеленоград.ру» направит запрос в префектуру, чтобы уточнить информацию.
Как бы там ни было, никуда не годится, если каждый раз, когда несанкционированная свалка будет появляться на территории Зеленограда, придётся ждать несколько месяцев. Тем более, свалки строительного мусора стали появляться в Зеленограде всё чаще. Летом относительно небольшая свалка появилась прямо в центре города, рядом с площадью Юности (правда, её быстро убрали), недавно мусор нашли возле 23-го микрорайона.
Откуда такая активность нарушителей, непонятно. Возможно, они поехали в Зеленоград, потому что их здорово прижали в Московской области, а здесь к нашествию мусорных самосвалов оказались не готовы.