Парламенты Москвы и области хотят поднять штрафы за незаконный сброс отходов и разрешить конфискацию транспорта
Незаконную свалку строительного мусора устроили на улице Полагушина — между гаражом и детским садом в корпусе 222Б.
Местный житель Андрей, который заметил свалку, утверждает, что вывалили уже не меньше трёх машин. А мусор — со стройплощадки ремонтируемой по соседству поликлиники.
«Зеленоград.ру» отправил запрос в префектуру, чтобы убрали мусор и нашли виновных. .
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