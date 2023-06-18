Незаконную свалку строительного мусора устроили рядом с ремонтируемой поликлиникой 18.06.2023 ZELENOGRAD.RU

Незаконную свалку строительного мусора устроили на улице Полагушина — между гаражом и детским садом в корпусе 222Б.

Местный житель Андрей, который заметил свалку, утверждает, что вывалили уже не меньше трёх машин. А мусор — со стройплощадки ремонтируемой по соседству поликлиники.

«Зеленоград.ру» отправил запрос в префектуру, чтобы убрали мусор и нашли виновных. .

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Метки:
вывоз и утилизация мусора, микрорайон 2, свалка
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