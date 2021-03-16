Депутаты Мосгордумы и Московской областной думы вместе с министерством экологии области разработали законопроект, ужесточающий ответственность за сброс отходов в непредусмотренных для этого местах. Новые штрафные санкции предлагается ввести в целом по России, изменив для этого федеральный Кодекс об административных правонарушениях.

Как сообщили в Минэкологии, документ вводит новые составы административных правонарушений, увеличивает размер штрафов за сброс мусора из машин и дает право составлять протоколы органам экологического, лесного надзора и полиции. Также за повторную поимку на таком нарушении могут разрешить конфисковать транспорт, на котором перевозили мусор, уточнил депутат МГД Александр Козлов.

Сейчас по статье 8.2 КоАП РФ обычные люди могут получить штраф 1-5 тысячи рублей, а за один рейд по вывозу мусора нарушителю платят 10 тысяч рублей и более, сказал министр экологии и природопользования Андрей Разин.

«Несоразмерность наказания приводит к тому, что количество несанкционированных свалок растет. Только за прошлый год в Подмосковье было выявлено 4534 несанкционированных свалки. Ликвидировано больше — почти пять тысяч — однако проблема остается и не теряет остроты», — отметил он.

Если законопроект примут, штраф для граждан составит 10-15 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 20-30 тысяч, для юридических лиц — 40-50 тысяч рублей (по другим частям статьи 8.2 — 60-80 и 80-100 тысяч рублей соответственно). Повторное нарушение в течение года кратно увеличит сумму штрафа. Совместный законопроект одновременно внесут в парламенты Москвы и области, а после направят в Госдуму.