Депутаты Мосгордумы и Московской областной думы вместе с министерством экологии области разработали законопроект, ужесточающий ответственность за сброс отходов в непредусмотренных для этого местах. Новые штрафные санкции предлагается ввести в целом по России, изменив для этого федеральный Кодекс об административных правонарушениях.
Как сообщили в Минэкологии, документ вводит новые составы административных правонарушений, увеличивает размер штрафов за сброс мусора из машин и дает право составлять протоколы органам экологического, лесного надзора и полиции. Также за повторную поимку на таком нарушении могут разрешить конфисковать транспорт, на котором перевозили мусор, уточнил депутат МГД Александр Козлов.
Сейчас по статье 8.2 КоАП РФ обычные люди могут получить штраф 1-5 тысячи рублей, а за один рейд по вывозу мусора нарушителю платят 10 тысяч рублей и более, сказал министр экологии и природопользования Андрей Разин.
«Несоразмерность наказания приводит к тому, что количество несанкционированных свалок растет. Только за прошлый год в Подмосковье было выявлено 4534 несанкционированных свалки. Ликвидировано больше — почти пять тысяч — однако проблема остается и не теряет остроты», — отметил он.
Если законопроект примут, штраф для граждан составит 10-15 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 20-30 тысяч, для юридических лиц — 40-50 тысяч рублей (по другим частям статьи 8.2 — 60-80 и 80-100 тысяч рублей соответственно). Повторное нарушение в течение года кратно увеличит сумму штрафа. Совместный законопроект одновременно внесут в парламенты Москвы и области, а после направят в Госдуму.
Председатель Ассоциации общественного контроля ТКО Лилия Белова ранее объясняла «Зеленоград.ру», почему мусор предпочитают сваливать где попало: не хватает легальных полигонов (у которых к тому же есть лимит наполнения) и высокая стоимость законного вывоза мусора.
Активист-эколог Евгений Лашкевич добавлял, что, например, в Солнечногорске распространена схема, когда компания берет в аренду участок для проведения земельных работ, а в итоге ночами свозит туда строительный мусор, а днем присыпает грунтом и маскирует завоз отходов. Когда обнаруживается свалка, ответственное лицо — собственник участка. Им может быть частное лицо или муниципалитет. Поэтому мусор убирает либо муниципалитет (и это во многом зависит от наличия в бюджете денег), либо дается предписание вывезти отходы в легальную точку.
«Но если ты физическое лицо, тебе максимальный штраф — пять тысяч рублей. Понимаете, на законодательном уровне еще хромает все. Администрацию можно упрекнуть только в том, что свалку долго не ликвидируют после обнаружения. Но не в том, что кто-то вывалил мусор в принципе», — пояснил Лашкевич.
Ранее в Госдуму уже вносились подобные предложения по ужесточению санкций по статье 8.2 КоАП РФ. Так, в 2013 году аналогичный законопроект готовили в Ульяновской области, в 2017 — депутат ГД Олег Нилов. Первый проект отклонили: депутат Дмитрий Вяткин тогда объяснил, что увеличением размеров штрафа проблему со свалками не решить. «Более того, хочу сказать, что это ещё не факт, что вырастут поступления в бюджет от этих штрафов в несколько раз. Почему? Потому что крупные штрафы просто не будут взыскиваться, и эта проблема уже имеет место: штраф налагается, но он не взыскивается. Мы подчёркиваем, что нужно менять регулирующий закон, нужно проводить дифференциацию по санкциям — в зависимости от тяжести совершённого правонарушения», — сказал он.
Законопроект Нилова отклонили после первого чтения. Депутаты отметили, что Нилов предлагал установить штрафы для граждан в размере более пяти тысяч рублей, однако другие статьи КоАП не разрешают этого сделать. В этом случае Нилову нужно было просить внести изменения и в них тоже.