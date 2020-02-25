По словам С., эта свалка появилась несколько лет назад. «На территории свалки раньше был пустырь, обычное поле, с травой, я там даже одуванчики собирала, березки росли. Теперь половина березок погибла», — сказала она.

По данным местных жителей, на участок завозят строительный мусор и снег, так же там перепревает навоз на продажу. Ответственным за это они считают бывшего депутата Соколовского поселения Сергея Русакова. Жители, к которым обращался «Зеленоград.ру», подтвердили, что свалка есть и проблема с этим участком существует, однако отказались рассказывать о своем противодействии и обращениях в органы власти подробнее. Копии запросов в надзорные органы и ответы ведомств они предоставить не смогли — сказали, обращались через портал «Добродел».

По мнению С., свалка строительного мусора существует так долго, потому что у владельца участка «все завязано в Солнечногорске, у него вся верхушка… скажем так, он с ними очень тесно контактирует в финансовом плане».

В территориальном отделе Государственного административно-технического надзора «Зеленоград.ру» пояснили, что, по их данным, свалки в Повадино сейчас нет — проблемы были несколько лет назад.

«Русаков — личность известная в Повадино, бизнесмен, в собственности у него был участок, который раньше был оврагом, точнее, котлованом, из которого брали песок для шоссе. Он выкупил эти ямы и лет пять назад засыпал их грунтом и, наверное, боем бетона, для уплотнения, это естественно — но никаким не бытовым мусором. Я там был неделю назад, никаких телодвижений не заметил. На местах этих ям уже стоят жилые дома, построенные и выкупленные. Если бы там была свалка, я бы увидел. Сейчас там ферма, выращиваются экологические продукты, коров, сыры там делают», — рассказал «Зеленоград.ру» сотрудник ГАТН. Земли относятся к сельскохозяйственным.

По его словам, информация о свалке устарела несколько лет назад, «тогда были вопросы к этой карьерной засыпке, но сейчас там свалки нет». После запроса редакции «Зеленоград.ру» специалисты ГАТН осмотрели Повадино еще раз, но наличие или отсутствие мусора выявить не смогли из-за снега.

В ведомстве уточнили, что в 2019 году в Госадмтехнадзор Московской области поступило одно обращение по вопросу правомерности проведения работ по отсыпке грунтом на участке 50:09:0050626:116. То же самое сообщили в Минэкологии: в мае 2019 года после обращения от жителей Солнечногорского городского округа инспекторы эконадзора обнаружили в Повадино не свалку, а только работы по отсыпке с использованием грунта и строительных отходов.

По словам Русакова, в конце года в деревне проводили газ (местная жительница подтвердила проведение этих работ), поэтому машины «немного напачкали». Мужчина допускает, что жители могли из-за грязи решить, что он снова завозит к себе грунт и бетонные плиты.

«Это вообще бред. Там когда-то был карьер, я его рекультивировал, из карьера в центре деревни сделал город-сад, сделал дорогу, посадил деревья, построил дома, в них уже живут люди, всем комфортно. Года три-четыре назад ко мне даже телевидение приезжало, что вот мол, бывший депутат захватил всю деревню Повадино, взял в плен, занимается непонятно чем. В итоге сейчас все красиво, уличное освещение, асфальт, везде все хорошо. Нет такого, что все разрушено, что-то кому-то мешает жить. Может быть, какие-то старые недоброжелатели написали вам», — сказал Русаков «Зеленоград.ру».

Он допустил, что сейчас «какие-то плиты кое-где остались, остатки от стройки возможно», но заверил, что они лежат за забором и «никому не мешают».

Касательно фотографий от 2018 года он вспомнил, что тогда ему привезли «бой строительный, плиты для дорог». «Какие-то люди сразу приехали, начали фотографировать, куда-то выкладывать, меня хотели штрафовать. Слава богу, тогда глава района был нормальный, заступился за меня, написал в Минэкологии области, объяснил, что все не так. Вникающий был глава, у нас с ним дружеские отношения. Он сам приезжал, смотрел, что все нормально», — заключил Русаков.

Одна из жительниц Повадино показала «Зеленоград.ру», что сейчас участок Русакова выглядит так: