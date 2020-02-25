Когда ближайшие мусорные полигоны закрыты или переполнены, а за дорогу и утилизацию на легальной свалке надо платить, предприимчивые мусорщики находят разные комбинации. Одни просто выбирают ближайший лес или обочину дороги. Другие арендуют участки поближе и завозят туда строительные отходы под предлогом их рекультивации. «Зеленоград.ру» рассказывает о четырех населенных пунктах вокруг нашего города, на свалки в которых несколько лет подряд жалуются жители или экологи, и спрашивает у надзорных органов, что происходит.
О свалке с грунтами и строительными отходами в деревне Рузино и Кутузовском поселении активисты и местные жители говорят с осени 2018 года. Ее создание приписывают бывшему местному депутату Виктору Харлашину, однако особенность и опасность этого участка в том, что совсем рядом находится река. В это дело уже включилось Росрыболовство.
По данным движения «Свои», в сентябре 2018 в Кутузовском поселении (участок 50:09:0070602:2043) подтвердилось незаконное захоронение строительного мусора, который затем закатывали грунтом. А темные пятна в некоторых местах самого грунта оказались илом со дна Большого городского пруда в Зеленограде, который осушали для благоустройства.
По словам организатора движения «Свои» Евгения Лашкевича, инспекторы минэкологии установили, что на участок, предназначенный под фермерское хозяйство, владелец свозил грунт, который нельзя было использовать для рекультивации земель сельскохозяйственного назначения. Предварительный ущерб составил около 100 миллионов рублей.
На соседнем кадастровом участке, относящемся уже к деревне Рузино (50:09:0070603:2175) местные жители и активисты также заметили свалку строительных отходов и завоз грунтов. В марте 2019 года активисты «Национального экологического корпуса» (НЭК) совместно с Минэкологии Подмосковья обнаружили, что на участке, часть которого входит в водоохранную зону реки Горетовки (что прямо запрещено статьей 17 Водного кодекса РФ), сваливаются грунты и строительные отходы общим объемом более 38 тысяч кубометров. Тогда специалисты взяли пробы грунта, нанесенный окружающей среде вред оценили в 347 миллионов.
В Минэкологии «Зеленоград.ру» сообщили, что после обнаружения грунтов со строительными отходами материалы ушли в правоохранительные органы для проверки. Несмотря на внимание инспекторов, в феврале 2020 года в Рузино снова заметили размещение размываемых грунтов.
Активисты Ассоциации общественного контроля ТКО в публикациях предполагают, что участок под свалкой в Рузино «может принадлежать бывшему депутату совета депутатов Кутузовского поселения господину Харлашину В.И., который также владеет по соседству строительным рынком „Кутузово“».
Виктор Харлашин, президент общества «Голуби России» и учредитель агропромышленной фирмы «Кутузово» (ООО АПФ «Кутузово»), в марте 2019 года заявил инспекторам Минэкологии и активистам НЭК, что земля у него в собственности, а потому он волен делать, что захочет.
«Экспертиза подтвердила, что земля, которая сюда завозилась, была 4 класса опасности. Согласно федеральному закону №89…», — обратился к Харлашину инспектор, но тот его перебил. «Нет, ребят. Моя личная земля. Могу завозить, могу не завозить. Почему вы ко мне приезжаете, будем тоже разбираться», — заявил Харлашин.
— К нам обратились местные жители…
— А какое юридическое отношение имеют местные жители?! Мне жители не интересны. Я делаю для себя землю, чтобы моя земля плодоносила!
— У Вас здесь отходы четвертого класса опасности.
— Откуда вы их взяли? Не надо! Мы каждый проверяем… Возьмите прямо сейчас пробы и сдайте на анализ.
Активисты попытались на улице показать Харлашину, насколько близко расположена река Горетовка от его грунтов, ссылаясь на то, что размер водоохранной зоны зависит от длины реки:
— Протяженность этой реки более 10 километров, от отнесена к малым рекам…
— Ну, мы вам докажем, что эта речка — канализация! Она нигде не числится. Я хотел здесь завести рыбу, но мне сказали, что ничего не получится, никогда это не очистить.
Хвалил Виктора Харлашина директор крестьянско-фермерского хозяйства в Железнодорожном Альберт Павлов: «Кутузовское поселение прощается с исторической свалкой мусора. То, чем дышало Рузино последние лет 30, за четыре года рекультивируют Виктор Харлашин и его агро-промышленная фирма «Кутузово». Вложены миллионы инвестиций. Проект [рузинской ярмарки] получает премию губернатора «Наше Подмосковье», а сам губернатор выдает разрешение на организацию выставки-ярмарки птиц и малых животных и продуктовой ярмарки.
В Главном управлении государственного административно-технического надзора (ГАТН) Московской области «Зеленоград.ру» сообщили, что участки с такими кадастровыми номерами принадлежат АПФ «Кутузово». Специалисты ведомства выезжали на осмотр участков 13 февраля 2020 года, тогда они были огорожены, «свободный доступ к ним ограничен». Иных нарушений, за которые предусмотрена административная ответственность, не выявлено. По информации ГАТН, в конце 2019 года администрация Солнечногорска выдала АПФ «Кутузово» ордер на право производства земляных работ на этих участках.
«Даже если они разделили участок, и какая-то земля у Харлашина в собственности, он все равно не может возить туда все, что хочет. Есть Земельный кодекс, есть Водный кодекс. Да, у него есть проект рекультивации. Но он должен это делать неразмываемыми грунтами — щебнем или песком, а он завозит строительный мусор, грунт. И зарабатывает на этом, принимая грунт, который остается при строительстве домов. А именно под проект рекультивации он получает земельный ордер от администрации и, пользуясь им, нарушает законодательство», — объяснил активист.
Председатель Ассоциации общественного контроля ТКО Лилия Белова заявила: «У нас [в Солнечногорске] полно таких товарищей, которые имеют собственные участки, причем земли сельхозназначения, и принимают решение завозить туда строительный мусор вперемешку с бытовым и закапывать это все грунтами. Но то, что это их земля, не значит, что она предназначена для мусора».
Она признает, что доказать связь Харлашина со свалками в Кутузовском поселении и Рузино будет сложно: «Тяжело доказывать незаконную предпринимательскую деятельность, они часто прикрываются рекультивационными работами, земельными, работами по отсыпке, выравниванию площадей. Но здесь номер не пройдет, потому что они зашли в особо охраняемую зону водного объекта. Брать пробы грунта мы ездили неделю назад с Росрыболовством, делали замеры, подробное описание происходящего. Свалка там в непосредственной близости от водоема, всего несколько метров от речки. И нет никакой разрешительной документации, администрации никаких разрешений не давала — соответственно, это чистейшей воды самодеятельность».
В разговоре с «Зеленоград.ру» Харлашин придерживался той же позиции — что на его участке идут рекультивационные работы. На вопрос, почему к нему приезжают активисты и инспекторы минэкологии, он ответил просто: «Так взятку брать».
«Речка их кормит взятками, а я единственный человек, который не дает им взяток, а требует с них порядка. Я взял этот участок, раньше здесь была свалка, а сейчас у меня порядок. Но люди хотят немножечко денежек. Я сейчас буду Мишустину писать про эту речку, про этот надзор, который тут на протяжении 15-20 лет, а речка все грязнеет и грязнеет. А куда эти деньги идут, которые они штрафами берут с физических, юридических лиц? Они же годами обирают людей вокруг этой речки Горетовки. Поэтому я буду писать, я всегда боролся с казнокрадами, взяточниками, я их ненавижу просто. Посмотрим, как отреагирует наш новый премьер, как он себя покажет», — заявил он.
Завоз строительного мусора на свой участок Виктор Харлашин опроверг: «Мы проверяем грунт, который завозим на участок, и даже воду! Они приезжали, взяли где-то землю второй категории [суглинок, мелкий гравий, лёгкая влажная глина], а я принимал и принимаю сейчас только землю пятой категории [крепкий глинистый сланец, некрепкий песчаник и известняк, супеси, суглинки и глины с примесью гравия, гальки, щебня и валунов], я им предлагал: мол, оформляйте вторую категорию, пишите, но они в итоге не стали. А мы проверяем речку на входе на участок и на выходе, анализы полностью делаем. Они думают, что меня победят, заставят платить. Но они не победят, ума не хватит».
По его словам, высчитанный инспекторами эконадзора многомиллионный ущерб ему не предъявляли.
«В Солнечногорском районе, Соколово, в деревне Повадино есть незаконная свалка строительного мусора. Владеет ей бывший депутат…» — написала в редакцию «Зеленоград.ру» местная жительница С., попросив не называть ее имя. На фотографиях в группе деревни «ВКонтакте» (все они загружены 8 февраля 2018 года) видны сваленные кучи поломанной легкой мебели — столов, стульев — куски бетонных плит с торчащей арматурой, обломки крупных камней.
Часть плит позже засыпали землей и засеяли травой, рассказала С. По данным местного форума, проблема существовала еще в 2016 году.
По словам С., эта свалка появилась несколько лет назад. «На территории свалки раньше был пустырь, обычное поле, с травой, я там даже одуванчики собирала, березки росли. Теперь половина березок погибла», — сказала она.
По данным местных жителей, на участок завозят строительный мусор и снег, так же там перепревает навоз на продажу. Ответственным за это они считают бывшего депутата Соколовского поселения Сергея Русакова. Жители, к которым обращался «Зеленоград.ру», подтвердили, что свалка есть и проблема с этим участком существует, однако отказались рассказывать о своем противодействии и обращениях в органы власти подробнее. Копии запросов в надзорные органы и ответы ведомств они предоставить не смогли — сказали, обращались через портал «Добродел».
По мнению С., свалка строительного мусора существует так долго, потому что у владельца участка «все завязано в Солнечногорске, у него вся верхушка… скажем так, он с ними очень тесно контактирует в финансовом плане».
В территориальном отделе Государственного административно-технического надзора «Зеленоград.ру» пояснили, что, по их данным, свалки в Повадино сейчас нет — проблемы были несколько лет назад.
«Русаков — личность известная в Повадино, бизнесмен, в собственности у него был участок, который раньше был оврагом, точнее, котлованом, из которого брали песок для шоссе. Он выкупил эти ямы и лет пять назад засыпал их грунтом и, наверное, боем бетона, для уплотнения, это естественно — но никаким не бытовым мусором. Я там был неделю назад, никаких телодвижений не заметил. На местах этих ям уже стоят жилые дома, построенные и выкупленные. Если бы там была свалка, я бы увидел. Сейчас там ферма, выращиваются экологические продукты, коров, сыры там делают», — рассказал «Зеленоград.ру» сотрудник ГАТН. Земли относятся к сельскохозяйственным.
По его словам, информация о свалке устарела несколько лет назад, «тогда были вопросы к этой карьерной засыпке, но сейчас там свалки нет». После запроса редакции «Зеленоград.ру» специалисты ГАТН осмотрели Повадино еще раз, но наличие или отсутствие мусора выявить не смогли из-за снега.
В ведомстве уточнили, что в 2019 году в Госадмтехнадзор Московской области поступило одно обращение по вопросу правомерности проведения работ по отсыпке грунтом на участке 50:09:0050626:116. То же самое сообщили в Минэкологии: в мае 2019 года после обращения от жителей Солнечногорского городского округа инспекторы эконадзора обнаружили в Повадино не свалку, а только работы по отсыпке с использованием грунта и строительных отходов.
По словам Русакова, в конце года в деревне проводили газ (местная жительница подтвердила проведение этих работ), поэтому машины «немного напачкали». Мужчина допускает, что жители могли из-за грязи решить, что он снова завозит к себе грунт и бетонные плиты.
«Это вообще бред. Там когда-то был карьер, я его рекультивировал, из карьера в центре деревни сделал город-сад, сделал дорогу, посадил деревья, построил дома, в них уже живут люди, всем комфортно. Года три-четыре назад ко мне даже телевидение приезжало, что вот мол, бывший депутат захватил всю деревню Повадино, взял в плен, занимается непонятно чем. В итоге сейчас все красиво, уличное освещение, асфальт, везде все хорошо. Нет такого, что все разрушено, что-то кому-то мешает жить. Может быть, какие-то старые недоброжелатели написали вам», — сказал Русаков «Зеленоград.ру».
Он допустил, что сейчас «какие-то плиты кое-где остались, остатки от стройки возможно», но заверил, что они лежат за забором и «никому не мешают».
Касательно фотографий от 2018 года он вспомнил, что тогда ему привезли «бой строительный, плиты для дорог». «Какие-то люди сразу приехали, начали фотографировать, куда-то выкладывать, меня хотели штрафовать. Слава богу, тогда глава района был нормальный, заступился за меня, написал в Минэкологии области, объяснил, что все не так. Вникающий был глава, у нас с ним дружеские отношения. Он сам приезжал, смотрел, что все нормально», — заключил Русаков.
Одна из жительниц Повадино показала «Зеленоград.ру», что сейчас участок Русакова выглядит так:
Как минимум с лета 2018 года нелегальный полигон действует в деревне Чашниково Солнечногорского района (кадастровый номер 50:09:0060309:1009, сельскохозяйственного назначения). По данным движения «Свои», отходы там захоранивают путем закатывания строительного и коммунального мусора грунтом, для устранения запаха и чтобы не привлекать внимание местных жителей. Здесь разночтений о свалке или процессе рекультивации ни у кого нет.
В октябре 2018 свалка начала гореть, от дыма задыхались и жители Чашниково, и жители Зеленограда. Этот участок так же, как и в Рузино, находится в частной собственности. Общественники тогда предположили, что арендатор и есть поджигатель, решивший таким способом ликвидировать гигантскую помойку, вместо того чтобы перевезти мусор на официальный полигон.
После возгорания на свалку выезжали специалисты Минэкологии Московской области, ущерб окружающей среде оценили в 12 миллионов, однако на тот момент иск к кому-то конкретному так и не был предъявлен, хотя собственник и арендатор были установлены.
В феврале 2020 года ведомство сообщило «Зеленоград.ру», что к ответственности по статье 8.2 КоАП (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами) было привлечено ООО «Современная экология» (директор Александр Прокопенко). Материалы также направили в правоохранительные органы для проверки.
В марте 2019 года был назван совсем другой арендатор — ООО «ЕВ Сервис» (директор Евгений Войтюк, по данным сервиса «Kartoteka.ru»). Минэкологии сообщило, что компанию оштрафовали на 600 тысяч рублей за дым от свалки в Чашниково — в пробах воздуха обнаружили превышенное содержание формальдегида, меркаптанов, соединений азота, углерода и серы.
Активист-эколог Евгений Лашкевич в ноябре 2018 года объяснял, что Чашниково просто стало дырой, куда свозили мусор, не вмещающийся на ближайший полигон.
Сотрудники ГАТН по время осмотра участка 13 февраля 2020 года не обнаружили нарушений, техники или земельных работ. В ведомстве сообщили, что собственника земли — ООО «Торино» (конкурсный управляющий Константин Дудоладов) — в 2018 году привлекали к ответственности по части 1 статьи 6.11 КоАП Московской области (ненадлежащее состояние и содержание, несвоевременная, некачественная уборка мест общественного пользования, мест массового посещения и отдыха). Впоследствии компания взыскала с «Современной экологии» 500 тысяч рублей за нарушение условий договора аренды, а суд обязал освободить участки в Чашниково от строительного мусора.
По словам Лашкевича, с зимы 2019 года мусор в Чашниково больше не завозят. Но и свалку не ликвидируют
В конце ноября 2019 года в Мосгордуме прошел круглый стол на тему несанкционированных свалок. Тогда префект Троицкого и Новомосковского округов Дмитрий Набокин жаловался, что хотя на отдельных участках трасс стоят ограждения, сделать с колонной из семи грузовиков, которая высыпает мусор на обочину, ничего нельзя. «На это у них уходит четыре минуты. Кто с такой скоростью сможет их оштрафовать?» — спрашивал он.
В разговоре с «Зеленоград.ру» Евгений Лашкевич отмечал то же самое: «[Глава Солнечногорской администрации] Слепцов же не может знать, где прямо сейчас очередная машина вываливает мусор. Это большая редкость — просто ехать и увидеть, как мусоровоз скидывает мусор в лесу. Поймать на таком сложно».
По его словам, несколько лет назад Росприроднадзор выдал «по области» 500-600 право заниматься перевозкой отходов: «Лицензия бессрочная, действует на всей территории Российской Федерации. И компании, которые работают или не работают на подряде у регионального оператора, предпочитают вывезти мусор в лес частным образом, потому что так дешевле, чем везти его в специальное место. Перевозчик может сам заключать договора и вывозить мусор юрлиц. А региоанльный оператор подрядчиков не контролирует».
Лашкевич знает, что в Солнечногорске распространена схема, когда компания берет в аренду участок для проведения земельных работ, а в итоге ночами свозит туда строительный мусор, а днем присыпает грунтом и маскирует завоз отходов.
Когда обнаруживается свалка, ответственное лицо — собственник участка. Им может быть частное лицо или муниципалитет. Поэтому мусор убирает либо муниципалитет (и это во многом зависит от наличия в бюджете денег), либо дается предписание вывезти отходы в легальную точку.
«Но если ты физическое лицо, тебе максимальный штраф — пять тысяч рублей. Понимаете, на законодательном уровне еще хромает все. У нас можно подъехать к администрации, вывалить машину мусора и получить штраф в пять тысяч рублей, все. Администрацию можно упрекнуть только в том, что свалку долго не ликвидируют после обнаружения. Но не в том, что кто-то вывалил мусор в принципе», — пояснил Лашкевич.
О тех же причинах — нехватке легальных полигонов (причем у них есть лимит наполнения) и дороговизне законного вывоза мусора — рассказала «Зеленоград.ру» председатель Ассоциации общественного контроля ТКО Лилия Белова. «В прошлом году мы все были в тихом ужасе. Потому что закрылись многие несанкционированные полигоны, и они все повезли [по лесам] хаотично и бытовой, и строительный мусор. А вы знаете нашу знаменитую реновацию, строек идет много, надо постоянно вывозить грунты — а куда? Бедное наше Солнечногорье получает первым», — пояснила она.
«Наша практика показывает, что чаще всего это криминальный бизнес. И сейчас только-только начинается его отбеливание. Эксперты говорят, что отбелить мусорный бизнес полностью невозможно, но хотя бы „отсерить“ его! Сейчас этим чаще всего занимаются криминальные структуры, у которых определенные договоренности с надзорными органами, насколько я понимаю. Но как только мы обращаем на какой-то случай внимание, реакция органов все-таки есть, потому что они рискуют своим местом и репутацией. Но по слухам, по домыслам… В Дмитровском районе, на границе с Солненогорском, начали в наглую завозить бытовые отходы, засыпая их днем грунтами. Когда мы начали разбираться, нам пригрозили прокуратурой. Правда, когда прокуратура приехала, мы ей объяснили, чем это все может закончиться, и прокуратура тут же переобулась в воздухе и закрыла эту свалку», — рассказала она.
Белова добавила, что несколько лет назад в законы внесли поправки, благодаря которым спасать земли стало легче. Теперь, если участок не используется по назначению, государство может изымать его в свою пользу. «В Солнечногорском районе такой практики еще не было, а в Клинском была, правда, суды длились около двух лет, но дело в итоге выиграли. Так что сейчас у них не получится делать все, что они захотят», — заключила активистка.
В конце круглого стола в Мосгордуме зампредседателя Степан Орлов заявил: «Изымать в качестве наказания транспортные средства и землю у нарушителей, повышать размеры штрафа — действенные меры. Будем работать с этими предложениями. У нас есть право инициировать изменения в федеральные законы, подготовим поправки».
В конце декабря в Мосгордуме вновь сказали о подготовке инициативы по изменению законодательной базы «для более эффективной борьбы с незаконными свалками». До настоящего момента в списке законопроектов МГД нет документов, касающихся регулирования нелегальных свалок.
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