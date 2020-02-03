Вместо сортировки мусора компания несколько лет просто сваливала его на своем участке. Чтобы остановить мусоровозы, на въезде пришлось вырыть траншею и поставить бетонные блоки 03.02.2020 ZELENOGRAD.RU

Оборудование для сортировки мусора уничтожил пожар в 2017 году. Несмотря на это, фирма «Эко-Прим» продолжала свозить отходы на свой участок, сделав из него свалку в несколько метров высотой. Компанию не остановило ни уголовное дело, ни суды, ни многомиллионый штраф. А пока идет очередной суд, чиновники физически перекрыли въезд машинам с мусоров — просто вырыли траншею поперек дороги.

В середине января администрация Солнечногорска сообщила, что остановила незаконную деятельность мусоросортировочной компании ООО «Эко-Прим». Незаконность заключалась в том, что фирма продолжала завозить на свой участок отходы, хотя ее оборудование для сортировки было уничтожено пожаром еще в 2017 году.

Стихийный полигон твердых бытовых отходов (ТБО) образовался в деревне Радумля городского округа Солнечногорск. Сотрудникам компании и мусоровозам перекрыли доступ на территорию участка, по распоряжению чиновников выкопали траншею и установили бетонные блоки. Также администрация выставила сотрудников ЧОП для круглосуточного контроля над территорией.

В октябре 2019 года администрация Солнечногорска через суд расторгла договор аренды с арендатором участка, компанией «Северстройинвест» («Эко-Прим» является субарендатором), однако фирма подала апелляцию, и сейчас решение с обязательством освободить участок в том же виде, в котором они его занимали, не вступило в законную силу.

За второе полугодие 2019 года «Эко-прим» вывезла с территории большую часть мусора, а остальное обещала вывезти в первом квартале 2020 года. Хотя по решению суда от ноября 2018 года обязана была сделать это в течение двух месяцев. Аналогичное решение было вынесено и в марте 2019 года.

В 2018 году министерство экологии Московской области приостановило действие лицензии «Эко-Прим» до решения суда. Потом полномочия по обращения с отходами передали министерству ЖКХ, оно приостановило действие лицензии 18 декабря 2019 года. Сейчас судебный процесс по отзыву лицензии также продолжается. 24 января в Солнегорский городской суд подано еще одно заявление на компанию по статье 8.2 КоАП (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами).

Сейчас въезд на территорию заблокирован. В администрации Солнечногорска «Зеленоград.ру» пояснили, что отходы туда больше не завозят, поэтому проблемы перераспределения мусора по другим площадкам нет.

Блокировка спустя два года

На запах со стороны мусоросортировки неоднократно жаловались местные жители и активисты. Они неоднократно замечали, что мусор продолжали привозить и после пожара, а высота гор из отходов растет.

Все это продолжалось, несмотря на то, что министерство экологии Московской области привлекало «Эко-Прим» к ответственности за нарушение законодательства в области обращения с отходами и нанесение ущерба окружающей среде. Тогда компанию оштрафовали на 14,9 миллионов рублей. По данным «Картотека.ру», этот штраф до сих пор не оплачен.

Въезд на территорию несанкционированного полигона заблокировали только в январе 2020 года, хотя о проблемах было широко известно еще в начале 2017 года. Так, активистка Светлана Долгова писала в мае 2017, что «Эко-Приму» уже тогда грозил отзыв лицензии, а навалы мусора уже начали выделять фильтрат — «это жижа от гниющего мусора, под которую на полигонах строят очистные [], здесь же это уходит прямиком в почву».

«Примечательно то, что за год не поступило ни одного письма от [начальника отдела экологии солнечногорской администрации] Дениса Афиногентова об этом, по сути, экоциде ни в один надзорный орган, и только вчера он оповестил Министерство экологии и природопользования Московской области о происходящем. То есть уже тогда, когда об этом знала вся Московская область», — заявила Долгова.

Многолетняя история нарушений. Пять лет назад эта же компания сделала свалку рядом с Зеленоградом

В ноябре 2017 общественная организация «Свои» сообщила, что из-за несанкционированного размещения отходов деятельность «Эко-Прим» пытались приостановить через суд, но тогда компанию наказали только штрафом.

В 2017 и 2019 году компанию привлекали к административной ответственности за порчу земель, нарушение правил размещения отходов и прием на работу нелегалов.

В 2018 году на сотрудников «Эко-Прим» завели уголовное дело за «нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов» (часть 2, статья 247 УК РФ). В картотеке Солнечногорского районного суда нет уголовных дел по такой статье. Член Общественной палаты Солнечногорска и сооснователь движения «Свое» Евгений Лашкевич пояснил, что расследование по этому делу все еще идет. Информации и о том, против кого именно из сотрудников — руководящего звена или нет — у общественников нет. 

Лашкевич в 2017 году приводил позицию компании по поводу сложившейся ситуации: «Представители мусоровывозящей компании заявили, что ими был взят кредит два миллиона рублей для устранения данного нарушения, так как управляющие компании им не производят вовремя оплату, и они такие бедные и несчастные, но со всех сил стараются устранять всеми возможными способами навалы мусора, так как по предписанию министерства экологии мусор должен быть вывезен с территории в течение месяца».

Активисты неоднократно высказывали мнение, что ситуация затянулась так сильно из-за коррупционной составляющей, но имен возможных участников не назвали.

Это не единственная нелегальная свалка от «Эко-Прим» В 2015 году компанию «Эко-Прим» штрафовали на 230 тысяч за несанкционированную сортировку отходов в другом месте, совсем рядом с Зеленоградом, в деревне Горетовка. Тогда инспекторы минэкологии установили, что ТБО размещались и перерабатывались на непредназначенной для этого территории — отходы хранились на открытом грунте, их общий объем достигал 150 тысяч кубометров. При этом штраф за нарушение составил всего 250 тысяч рублей. Несмотря на эти нарушения, в марте 2016 году компании выдали новую лицензию на работу с мусором, которую сейчас и остановили из-за свалки в Радумле.

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Метки:
солнечногорский район, вывоз и утилизация мусора
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