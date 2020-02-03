В середине января администрация Солнечногорска сообщила, что остановила незаконную деятельность мусоросортировочной компании ООО «Эко-Прим». Незаконность заключалась в том, что фирма продолжала завозить на свой участок отходы, хотя ее оборудование для сортировки было уничтожено пожаром еще в 2017 году.

Стихийный полигон твердых бытовых отходов (ТБО) образовался в деревне Радумля городского округа Солнечногорск. Сотрудникам компании и мусоровозам перекрыли доступ на территорию участка, по распоряжению чиновников выкопали траншею и установили бетонные блоки. Также администрация выставила сотрудников ЧОП для круглосуточного контроля над территорией.

В октябре 2019 года администрация Солнечногорска через суд расторгла договор аренды с арендатором участка, компанией «Северстройинвест» («Эко-Прим» является субарендатором), однако фирма подала апелляцию, и сейчас решение с обязательством освободить участок в том же виде, в котором они его занимали, не вступило в законную силу.

За второе полугодие 2019 года «Эко-прим» вывезла с территории большую часть мусора, а остальное обещала вывезти в первом квартале 2020 года. Хотя по решению суда от ноября 2018 года обязана была сделать это в течение двух месяцев. Аналогичное решение было вынесено и в марте 2019 года.

В 2018 году министерство экологии Московской области приостановило действие лицензии «Эко-Прим» до решения суда. Потом полномочия по обращения с отходами передали министерству ЖКХ, оно приостановило действие лицензии 18 декабря 2019 года. Сейчас судебный процесс по отзыву лицензии также продолжается. 24 января в Солнегорский городской суд подано еще одно заявление на компанию по статье 8.2 КоАП (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами).

Сейчас въезд на территорию заблокирован. В администрации Солнечногорска «Зеленоград.ру» пояснили, что отходы туда больше не завозят, поэтому проблемы перераспределения мусора по другим площадкам нет.