Оборудование для сортировки мусора уничтожил пожар в 2017 году. Несмотря на это, фирма «Эко-Прим» продолжала свозить отходы на свой участок, сделав из него свалку в несколько метров высотой. Компанию не остановило ни уголовное дело, ни суды, ни многомиллионый штраф. А пока идет очередной суд, чиновники физически перекрыли въезд машинам с мусоров — просто вырыли траншею поперек дороги.
В середине января администрация Солнечногорска сообщила, что остановила незаконную деятельность мусоросортировочной компании ООО «Эко-Прим». Незаконность заключалась в том, что фирма продолжала завозить на свой участок отходы, хотя ее оборудование для сортировки было уничтожено пожаром еще в 2017 году.
Стихийный полигон твердых бытовых отходов (ТБО) образовался в деревне Радумля городского округа Солнечногорск. Сотрудникам компании и мусоровозам перекрыли доступ на территорию участка, по распоряжению чиновников выкопали траншею и установили бетонные блоки. Также администрация выставила сотрудников ЧОП для круглосуточного контроля над территорией.
В октябре 2019 года администрация Солнечногорска через суд расторгла договор аренды с арендатором участка, компанией «Северстройинвест» («Эко-Прим» является субарендатором), однако фирма подала апелляцию, и сейчас решение с обязательством освободить участок в том же виде, в котором они его занимали, не вступило в законную силу.
За второе полугодие 2019 года «Эко-прим» вывезла с территории большую часть мусора, а остальное обещала вывезти в первом квартале 2020 года. Хотя по решению суда от ноября 2018 года обязана была сделать это в течение двух месяцев. Аналогичное решение было вынесено и в марте 2019 года.
В 2018 году министерство экологии Московской области приостановило действие лицензии «Эко-Прим» до решения суда. Потом полномочия по обращения с отходами передали министерству ЖКХ, оно приостановило действие лицензии 18 декабря 2019 года. Сейчас судебный процесс по отзыву лицензии также продолжается. 24 января в Солнегорский городской суд подано еще одно заявление на компанию по статье 8.2 КоАП (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами).
Сейчас въезд на территорию заблокирован. В администрации Солнечногорска «Зеленоград.ру» пояснили, что отходы туда больше не завозят, поэтому проблемы перераспределения мусора по другим площадкам нет.
На запах со стороны мусоросортировки неоднократно жаловались местные жители и активисты. Они неоднократно замечали, что мусор продолжали привозить и после пожара, а высота гор из отходов растет.
Все это продолжалось, несмотря на то, что министерство экологии Московской области привлекало «Эко-Прим» к ответственности за нарушение законодательства в области обращения с отходами и нанесение ущерба окружающей среде. Тогда компанию оштрафовали на 14,9 миллионов рублей. По данным «Картотека.ру», этот штраф до сих пор не оплачен.
Въезд на территорию несанкционированного полигона заблокировали только в январе 2020 года, хотя о проблемах было широко известно еще в начале 2017 года. Так, активистка Светлана Долгова писала в мае 2017, что «Эко-Приму» уже тогда грозил отзыв лицензии, а навалы мусора уже начали выделять фильтрат — «это жижа от гниющего мусора, под которую на полигонах строят очистные [], здесь же это уходит прямиком в почву».
«Примечательно то, что за год не поступило ни одного письма от [начальника отдела экологии солнечногорской администрации] Дениса Афиногентова об этом, по сути, экоциде ни в один надзорный орган, и только вчера он оповестил Министерство экологии и природопользования Московской области о происходящем. То есть уже тогда, когда об этом знала вся Московская область», — заявила Долгова.
В ноябре 2017 общественная организация «Свои» сообщила, что из-за несанкционированного размещения отходов деятельность «Эко-Прим» пытались приостановить через суд, но тогда компанию наказали только штрафом.
В 2017 и 2019 году компанию привлекали к административной ответственности за порчу земель, нарушение правил размещения отходов и прием на работу нелегалов.
В 2018 году на сотрудников «Эко-Прим» завели уголовное дело за «нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов» (часть 2, статья 247 УК РФ). В картотеке Солнечногорского районного суда нет уголовных дел по такой статье. Член Общественной палаты Солнечногорска и сооснователь движения «Свое» Евгений Лашкевич пояснил, что расследование по этому делу все еще идет. Информации и о том, против кого именно из сотрудников — руководящего звена или нет — у общественников нет.
Лашкевич в 2017 году приводил позицию компании по поводу сложившейся ситуации: «Представители мусоровывозящей компании заявили, что ими был взят кредит два миллиона рублей для устранения данного нарушения, так как управляющие компании им не производят вовремя оплату, и они такие бедные и несчастные, но со всех сил стараются устранять всеми возможными способами навалы мусора, так как по предписанию министерства экологии мусор должен быть вывезен с территории в течение месяца».
Активисты неоднократно высказывали мнение, что ситуация затянулась так сильно из-за коррупционной составляющей, но имен возможных участников не назвали.
Это не единственная нелегальная свалка от «Эко-Прим» В 2015 году компанию «Эко-Прим» штрафовали на 230 тысяч за несанкционированную сортировку отходов в другом месте, совсем рядом с Зеленоградом, в деревне Горетовка. Тогда инспекторы минэкологии установили, что ТБО размещались и перерабатывались на непредназначенной для этого территории — отходы хранились на открытом грунте, их общий объем достигал 150 тысяч кубометров. При этом штраф за нарушение составил всего 250 тысяч рублей. Несмотря на эти нарушения, в марте 2016 году компании выдали новую лицензию на работу с мусором, которую сейчас и остановили из-за свалки в Радумле.