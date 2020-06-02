Свалку из грунта со строительными отходами устроили на берегу реки возле Зеленограда 02.06.2020 ZELENOGRAD.RU

В деревне Лугинино около берега реки Горетовки неизвестные сбросили землю со строительным мусором, отходы заняли восемь тысяч кв.м.

Проверять участок рядом с ЖК «Середниково Парк» будет Минэкологии и Московско-Окское бассейновое водное управление — за помощью обратились чиновники администрации Солнечногорска, в чьем ведении находится Лугинино. Им в свою очередь многократно жаловались местные жители.

Они сообщили, что грунты сбрасывались на земли сельхозназначения в водосборной площади реки Горетовки, примерно в 50 метрах от берега. Если информация о свалке отходов подтвердится, инспекторы эконадзора возбудят дело об административном правонарушении.

На свалку грунтов со строительными отходами в водоохранной зоне Горетовки с 2018 года жалуются жители Рузино и Кутузовского поселения. Ее создание приписывают бывшему местному депутату Виктору Харлашину, но тот утверждает, что просто рекультивирует свои участки.

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Метки:
экология, горетовка
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