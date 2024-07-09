Женщина разбилась 9 мая, упав с парапета цокольного этажа здания на Центральной площади. Ограждение уже давно было с другой стороны парапета, где ходят люди, а со стороны ДК обычно стоят машины и казалось, что риска упасть оттуда нет.

Однако во время празднования 9 Мая, въезд на площадь перекрыли, поэтому машин, выполняющих обычно роль «ограждения» не было, временные ограждения (фан-барьеры), которыми полиция огородила всю площадь и парк, в этом месте не поставили — вероятно, тоже не подумали о возможном риске. В итоге, люди сидели на этом парапете и одному из них не повезло.

После публикаций «Зеленоград.ру», управа попросила собственника здания установить ограждение. Но это потребовалось два месяца, что по меркам нашего города относительно быстро.

Теперь собственнику надо ещё навести порядок под и парапетом, внизу: убирать мусор и перекрыть спуск вниз посторонним, а может быть, наоборот, обустроить эту пустующую сейчас площадку. Например, наши читатели предлагали сделать там стену для уличных художников (фактически она так используется), поставить там столы для настольного тенниса, повесить кольца для стритбола или использовать стенку для сквоша. В нашем телеграм-канале идет голосование по этому вопросу.