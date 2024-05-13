На месте трагической гибели женщины на Центральной площади остались кроссовки и лужа крови. К этому месту и обстоятельствам её гибели есть вопросы 13.05.2024 ZELENOGRAD.RU

9 мая во время салюта женщина села не невысокий парапет, идущий вдоль глубокой ямы — это техническое пространство на уровне цокольного этажа здания бывшего универмага. В какой-то момент она почему-то упала в яму и погибла.

Почему нет постоянного ограждения

Та сторона ямы, которая ближе к зданию, огорожена облупившимся металлическим ограждением. Выглядит оно непрезентабельно для центральной городской площади, но всё же обеспечивает безопасность. Почему нет ограждения со стороны ДК, непонятно. Возможно, посчитали, что в обычные дни люди там не ходят, ведь вдоль этой стороны места для парковки.

Почему полиция не поставила временное ограждение на время салюта

Тогда появляются вопросы к тем, кто обеспечивал безопасность во время праздника. В целом за проведение салюта отвечала префектура. В распоряжении о подготовке к празднику префект просил полицию обеспечить порядок 9 мая вообще и во время салюта в частности. В итоге вся площадь и парк Победы были огорожены заборами.

Их поставили уже накануне, перекрыв выход из парка для колясок, хотя в распоряжении префекта речь шла лишь о коротком периоде непосредственно во время салюта: «8 мая моя семья участвовала во встрече с бывшими узниками концлагеря около памятника Рокоссовскому, выходя из парка к остановке „Парк Победы“ с четырьмя детьми, двое из которых — двухлетние девочки-близняшки — были в коляске, я столкнулась с трудностями. Но выехать я не смогла — прямой проход на остановку был закрыт, свободной осталась лестница в три ступеньки, — написала в „Зеленоград.ру“ Наталья. — Вот мне интересно, зачем и от кого? От мамочек с колясками? От дедушек и бабушек с палочками? От инвалидов на колясках? Чтобы они не дай бог, выйдя с остановки, не попали в парк? Моему возмущению нет предела».

Похоже, защищались он несанкционированного прохода снаружи, но не смогли защитить людей внутри. Там, где в обычный день дополнительное ограждение парапета казалось избыточным из-за припаркованных машин и малого числа пешеходов, в праздник оно было необходимо — ведь машины убрали, а людей было на порядки больше. Об этой «мелочи» не подумали и это стоило человеку жизни.

Кто отвечает за это потенциально опасное место?

И последний вопрос — что это вообще за клоака в самом центре города, прямо под носом всех городских чиновников? Кто за неё отвечает? Посмотрите на фотографии — фактически бесхозная загаженная мусором площадка с проросшим сквозь асфальт деревом. Туда можно свободно спуститься. Спустя сутки на месте падения так и лежат, среди прочего мусора, кроссовки погибшей рядом с лужей её крови. Наверху, на площади, гордо реют праздничные стяги, а внизу — грязь и безразличие.

Зададим эти вопросы префектуре и вернемся с ответом.

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Метки:
центральная площадь
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На месте трагической гибели женщины на Центральной площади остались кроссовки и лужа крови. К этому месту и обстоятельствам её гибели есть вопросы Истории
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