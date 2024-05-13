Их поставили уже накануне, перекрыв выход из парка для колясок, хотя в распоряжении префекта речь шла лишь о коротком периоде непосредственно во время салюта: «8 мая моя семья участвовала во встрече с бывшими узниками концлагеря около памятника Рокоссовскому, выходя из парка к остановке „Парк Победы“ с четырьмя детьми, двое из которых — двухлетние девочки-близняшки — были в коляске, я столкнулась с трудностями. Но выехать я не смогла — прямой проход на остановку был закрыт, свободной осталась лестница в три ступеньки, — написала в „Зеленоград.ру“ Наталья. — Вот мне интересно, зачем и от кого? От мамочек с колясками? От дедушек и бабушек с палочками? От инвалидов на колясках? Чтобы они не дай бог, выйдя с остановки, не попали в парк? Моему возмущению нет предела».